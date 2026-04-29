У monobank заявили про відновлення роботи застосунку після збою

Віртуальний monobank відновив повноцінну роботу мобільного застосунку після технічного збою, повідомив його співзасновник Олег Гороховський.

"Піднялися. Вибачте, будь ласка, кіт розлив каву на клаву сисадмін", – написав він у своєму Телеграмі в середу.

Віртуальний monobank, створений ТОВ "Фінтех Бенд" на базі Універсал Банку, наразі посідає другу позицію на ринку за кількістю карток. За даними Нацбанку, станом на 1 березня 2026 року Універсал Банк загалом випустив 29,08 млн карток, з яких активними (щонайменше одна операція за місяць) були 9,78 млн.