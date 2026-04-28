Темпи поповнення реєстру самообмеження від азартних ігор у 2026р зросли більш ніж в 10 разів – PlayCity

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity за перші чотири місяці 2026 року внесло на основі отриманих заяв понад 3 тис. людей до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

"Для порівняння, у період із червня до грудня 2025 року до реєстру внесено близько 300 людей, що вдесятеро менше кількості у 2026 році", – зазначило держагентство у релізі у вівторок.

PlayCity уточнило, що обробляє щомісяця близько 1 тис. заяв про самообмеження, наразі кількість осіб у Реєстрі перевищила 16 тис.

У держагентстві нагадали, що інформація з заяви до реєстру вноситься протягом одного робочого дня. Відповідний процес передбачає декілька етапів: отримання заяви, перевірка наявності та коректності особистих даних та уточнення, за потреби, інформації в разі виявлення помилок чи неточностей. Після пройденої процедури PlayCity інформує людину про внесення до реєстру на електронну пошту, вказану в заяві.

Передбачається, що термін самообмеження визначається заявником від 6 місяців до 3 років – у разі самостійного подання заяви. У випадку, коли заяву подано щодо обмеження близької людини, термін складає до 6 місяців з можливістю подальшого продовження.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Мінцифри нещодавно запропонувало включити на період дії воєнного стану до цього реєстру всіх військовослужбовців.