Розділ "Ветеран PRO" у застосунку "Дія" поповнився чотирма новими сервісами для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

Міністерство у справах ветеранів презентувало чотири нові цифрові сервіси для ветеранів, ветеранок та їхніх родин, які доповнили розділ "Ветеран Pro" у "Дії".

Серед сервісів, які були представлені під час заходу "Цифрова екосистема для ветеранів та ветеранок" сьогодні: розділи "Регіональні можливості", "Отримання статусу суб’єкта ветеранського підприємництва", AI-асистент, CRM-система ОСКАР для фахівців із супроводу та отримання статусу суб’єкта ветеранського підприємництва через портал "Дія".

"Наша мета – ветеранська політика без паперів. Тобто така система, у якій ветеран або ветеранка не витрачає час на довідки, пошук і пояснення, а одразу отримує зрозумілий маршрут і доступ до рішень", – наголосила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

За її словами, нові сервіси мають спростити доступ до державних та місцевих послуг, супроводу фахівців і підтримки ветеранського бізнесу.

Розвиток "Ветеран Pro" відзначив заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський. Окрему увагу він приділив інтеграції платформи "Ветеран Pro" з іншими державними сервісами та розвитку інструментів, які дозволяють супроводжувати ветерана або ветеранку на всьому шляху повернення до цивільного життя.

Так, у новому сервісі "Регіональні можливості" в одному місці зібрана інформація про послуги та можливості для ветеранів, ветеранок і їхніх родин незалежно від того, хто саме їх надає. Він допоможе знаходити програми підтримки, які працюють на місцевому рівні або фінансуються з місцевих бюджетів.

Сервіс AI-асистент допоможе знайти інформацію про послуги, пільги та можливості для ветеранів. Користувач може просто поставити запитання та AI-асистент надасть відповіді із поясненнями та посиланнями на джерела і нормативно-правові акти.

Сервіс CRM-система ОСКАР необхідний для фахівців супроводу, завдяки тому, що вона дозволяє реєструвати звернення, вести кейси, координувати роботу і формувати аналітику.

А для ветеранів, які мають активний бізнес як ФОП або самозайняті особи, а також для юридичних осіб, де всі засновники та бенефіціари є ветеранами війни стане в пригоді сервіс "Отримання статусу суб’єкта ветеранського підприємництва". Якщо раніше для отримання статусу потрібно було подавати паперову заяву, тепер цей процес буде повністю цифровим і займе декілька хвилин.