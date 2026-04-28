Інтерфакс-Україна
Телеком
20:47 28.04.2026

Розділ "Ветеран PRO" у застосунку "Дія" поповнився чотирма новими сервісами для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

2 хв читати
Фото: https://www.facebook.com

Міністерство у справах ветеранів презентувало чотири нові цифрові сервіси для ветеранів, ветеранок та їхніх родин, які доповнили розділ "Ветеран Pro" у "Дії".

Серед сервісів, які були представлені під час заходу "Цифрова екосистема для ветеранів та ветеранок" сьогодні: розділи "Регіональні можливості", "Отримання статусу суб’єкта ветеранського підприємництва", AI-асистент, CRM-система ОСКАР для фахівців із супроводу та отримання статусу суб’єкта ветеранського підприємництва через портал "Дія".

"Наша мета – ветеранська політика без паперів. Тобто така система, у якій ветеран або ветеранка не витрачає час на довідки, пошук і пояснення, а одразу отримує зрозумілий маршрут і доступ до рішень", – наголосила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

За її словами, нові сервіси мають спростити доступ до державних та місцевих послуг, супроводу фахівців і підтримки ветеранського бізнесу.

Розвиток "Ветеран Pro" відзначив заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський. Окрему увагу він приділив інтеграції платформи "Ветеран Pro" з іншими державними сервісами та розвитку інструментів, які дозволяють супроводжувати ветерана або ветеранку на всьому шляху повернення до цивільного життя.

Так, у новому сервісі "Регіональні можливості" в одному місці зібрана інформація про послуги та можливості для ветеранів, ветеранок і їхніх родин незалежно від того, хто саме їх надає. Він допоможе знаходити програми підтримки, які працюють на місцевому рівні або фінансуються з місцевих бюджетів.

Сервіс AI-асистент допоможе знайти інформацію про послуги, пільги та можливості для ветеранів. Користувач може просто поставити запитання та AI-асистент надасть відповіді із поясненнями та посиланнями на джерела і нормативно-правові акти.

Сервіс CRM-система ОСКАР необхідний для фахівців супроводу, завдяки тому, що вона дозволяє реєструвати звернення, вести кейси, координувати роботу і формувати аналітику.

А для ветеранів, які мають активний бізнес як ФОП або самозайняті особи, а також для юридичних осіб, де всі засновники та бенефіціари є ветеранами війни стане в пригоді сервіс "Отримання статусу суб’єкта ветеранського підприємництва". Якщо раніше для отримання статусу потрібно було подавати паперову заяву, тепер цей процес буде повністю цифровим і займе декілька хвилин.

Теги: #підтримка #ветерани

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

Темпи поповнення реєстру самообмеження від азартних ігор у 2026р зросли більш ніж в 10 разів – PlayCity

OpenAI не досягає цілей щодо виручки та залучення користувачів – WSJ

Генеральний менеджер Cisco в Україні Мартинчук залишає посаду, його змінить Орлов

Китай заблокував угоду Meta з купівлі ШІ-стартапу Manus за $2 млрд

Meta заживить дата-центри енергією з космосу

Google відкриє ШІ-кампус на базі свого офісу в Сеулі

Суд призупинив рішення PlayCity про анулювання ліцензії ТОВ "Спейсикс"

"Нова пошта" у І кв.-2026р збільшила дохід на 26,9%

Google інвестує до $40 млрд в Anthropic

DeepSeek випустив "найпотужнішу" ШІ-модель із відкритим кодом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА