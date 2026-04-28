12:55 28.04.2026

OpenAI не досягає цілей щодо виручки та залучення користувачів – WSJ

OpenAI не досягає цілей щодо виручки і залучення користувачів, що викликає у частини керівництва ШІ-компанії сумніви в її здатності підтримувати великі витрати на інфраструктуру, пише The Wall Street Journal.

Головний фінансовий директор OpenAI Сара Фрайар попередила інших керівників, що компанія може виявитися не в змозі оплачувати контракти на обчислювальні потужності, якщо темпи зростання виручки будуть нижчими за прогнози, повідомляють джерела газети.

За їхніми словами, члени ради директорів останніми місяцями почали уважніше вивчати угоди з купівлі компанією потужностей дата-центрів і ставлять під сумнів зусилля голови OpenAI Сема Альтмана із нарощування обчислювальних потужностей, незважаючи на уповільнення бізнесу.

Фрайар та інші топменеджери прагнуть узяти під контроль витрати і підвищити фінансову дисципліну в компанії, що часом призводить до розбіжностей з Альтманом, зазначають джерела. Посилений контроль за витратами стримує раніше майже безмежні амбіції голови OpenAI, яка може провести IPO цього року, пише WSJ.

Альтман і Фрайар поширили спільну заяву, у якій ідеться про те, що вони "повністю єдині в думці щодо необхідності закуповувати якомога більше обчислювальних потужностей". Вони назвали "абсурдними" повідомлення про те, що між ними є розбіжності, або що компанія скорочує зусилля щодо нарощування обсягу потужностей.

За даними джерел газети, OpenAI не змогла досягти мети збільшення кількості щотижнево активних користувачів ChatGPT до 1 млрд до кінця 2025 року. Вона не оголосила про проходження цього рубежу досі, що нервує деяких інвесторів.

OpenAI також не змогла досягти прогнозу для річного виторгу від ChatGPT через зростання конкуренції з боку ШІ-моделі Gemini від Google, зазначають джерела.

Цього року, за їхніми словами, компанія також відстає від прогнозних показників, поступаючись часткою ринку в деяких сегментах Anthropic.

Раніше цього року OpenAI залучила $122 млрд у рамках інвестраунду, однак з урахуванням її зобов’язань за контрактами у сфері обчислювальних потужностей, вона витратить цю суму протягом трьох років за умови виконання амбітних цілей щодо виручки.

