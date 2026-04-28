Генеральний менеджер Cisco в Україні Мартинчук залишає посаду, його змінить Орлов

Генеральний менеджер компанії Cisco в Україні Сергій Мартинчук після 18 років роботи йде з компанії залишає посаду та передає свої повноваження Володимиру Орлову, який обіймав посаду Global Impact Ambassador.

"18 неймовірних років в Cisco… Прийшов час мого професійного повноліття і час для свідомого рішення рухатись далі та приймати нові виклики. Так, я йду з Cisco", – написав Мартинчук у Facebook.

Він зазначив, що поки не розкриває свої подальші плани, але залишатиметься в Україні.

Мартинчук наголосив, що останні роки стали водночас і найбільшим випробуванням, ы найбільшим джерелом гордості.

"Попри війну, команда Cisco в Україні показувала результати, які часто перевищували навіть наші власні очікування. Проєктами, які ми запустили за ці роки, пишаємось не тільки ми як локальний офіс, а й глобальна компанія", – зауважив ексгенеральний менеджер компанії Cisco в Україні.

"Всі справи я передаю Volodymyr Orlov – людині, яка першою в Cisco в мене повірила і якій я неймовірно вдячний", – додав Мартинчук.

Згідно з даними в LinkedIn, Орлов працює в Cisco понад 20 років та обіймав посади від Account Manager до Global Impact Ambassador. Також викладає в Києво-Могилянській бізнес-школі.

Cisco – американська технологічна компанія, що працює у сферах мережевої інфраструктури, кібербезпеки, спостережуваності та рішень для співпраці.