Інтерфакс-Україна
Телеком
09:27 28.04.2026

Генеральний менеджер Cisco в Україні Мартинчук залишає посаду, його змінить Орлов

Генеральний менеджер компанії Cisco в Україні Сергій Мартинчук після 18 років роботи йде з компанії залишає посаду та передає свої повноваження Володимиру Орлову, який обіймав посаду Global Impact Ambassador.

"18 неймовірних років в Cisco… Прийшов час мого професійного повноліття і час для свідомого рішення рухатись далі та приймати нові виклики. Так, я йду з Cisco", – написав Мартинчук у Facebook.

Він зазначив, що поки не розкриває свої подальші плани, але залишатиметься в Україні.

Мартинчук наголосив, що останні роки стали водночас і найбільшим випробуванням, ы найбільшим джерелом гордості.

"Попри війну, команда Cisco в Україні показувала результати, які часто перевищували навіть наші власні очікування. Проєктами, які ми запустили за ці роки, пишаємось не тільки ми як локальний офіс, а й глобальна компанія", – зауважив ексгенеральний менеджер компанії Cisco в Україні.

"Всі справи я передаю Volodymyr Orlov – людині, яка першою в Cisco в мене повірила і якій я неймовірно вдячний", – додав Мартинчук.

Згідно з даними в LinkedIn, Орлов працює в Cisco понад 20 років та обіймав посади від Account Manager до Global Impact Ambassador. Також викладає в Києво-Могилянській бізнес-школі.

Cisco – американська технологічна компанія, що працює у сферах мережевої інфраструктури, кібербезпеки, спостережуваності та рішень для співпраці.

Теги: #cisco #кадри

13:58 27.04.2026
Змінився керівник управління розвитку мережі Comfy

Змінився керівник управління розвитку мережі Comfy

10:29 23.04.2026
Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

11:28 21.04.2026
Ексначальник патрульної поліції Жуков призначений радником глави Нацполіції – Клименко

Ексначальник патрульної поліції Жуков призначений радником глави Нацполіції – Клименко

19:07 15.04.2026
Україна не може залишатись країною із сировинною економікою, щоб пройти війну на виснаження – Буданов

Україна не може залишатись країною із сировинною економікою, щоб пройти війну на виснаження – Буданов

09:29 30.03.2026
"НоваПей Кредит" призначила Гривка директором замість Приходька, який став в.о. CEO NovaPay

"НоваПей Кредит" призначила Гривка директором замість Приходька, який став в.о. CEO NovaPay

11:49 26.03.2026
Федоров про нові призначення: Банік відповідатиме за реформу закупівель, Мироненко – генеральний інспектор Міноборони

Федоров про нові призначення: Банік відповідатиме за реформу закупівель, Мироненко – генеральний інспектор Міноборони

19:25 23.03.2026
Кабмін перепризначив ще на рік Єленського головою Держетнополітики

Кабмін перепризначив ще на рік Єленського головою Держетнополітики

19:11 23.03.2026
Кабмін призначив Ільченка першим заступником голови Нацсоцсервслужби

Кабмін призначив Ільченка першим заступником голови Нацсоцсервслужби

19:51 16.03.2026
Правління "Укрзалізниці" покинув відповідальний за вертикаль ремонтів та виробництва Шрамко

Правління "Укрзалізниці" покинув відповідальний за вертикаль ремонтів та виробництва Шрамко

21:23 11.03.2026
CFO Ощадбанку тимчасово відсторонений від виконання частини обовʼязків

CFO Ощадбанку тимчасово відсторонений від виконання частини обовʼязків

