Китай заблокував угоду Meta з купівлі ШІ-стартапу Manus за $2 млрд

Влада Китаю заблокувала угоду американської Meta Platforms Inc. з купівлі китайського ШІ-стартапу Manus.

Meta оголосила про придбання Manus за $2 млрд у грудні минулого року. Влада КНР ініціювала перевірку цієї угоди, вважаючи, що вона може порушувати правила експортного контролю технологій і вимоги у сфері національної безпеки.

У понеділок Державний комітет з розвитку і реформ (NDRC) КНР випустив заяву, в якій йдеться про те, що він розпорядився скасувати угоду.

Manus є розробником однойменного ШІ-агента, розрахованого на широке коло завдань – від програмування до аналізу ринків і даних.

Минулого тижня Bloomberg повідомляв, що влада Китаю планує обмежити можливість залучення американського капіталу технологічними компаніями країни, зокрема найпомітнішими АІ-стартапами, без схвалення уряду. Такі обмеження, за даними джерел агентства, стали якраз наслідком угоди Meta з Manus.