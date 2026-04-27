Інтерфакс-Україна
Телеком
23:14 27.04.2026

Китай заблокував угоду Meta з купівлі ШІ-стартапу Manus за $2 млрд

1 хв читати
Влада Китаю заблокувала угоду американської Meta Platforms Inc. з купівлі китайського ШІ-стартапу Manus.

Meta оголосила про придбання Manus за $2 млрд у грудні минулого року. Влада КНР ініціювала перевірку цієї угоди, вважаючи, що вона може порушувати правила експортного контролю технологій і вимоги у сфері національної безпеки.

У понеділок Державний комітет з розвитку і реформ (NDRC) КНР випустив заяву, в якій йдеться про те, що він розпорядився скасувати угоду.

Manus є розробником однойменного ШІ-агента, розрахованого на широке коло завдань – від програмування до аналізу ринків і даних.

Минулого тижня Bloomberg повідомляв, що влада Китаю планує обмежити можливість залучення американського капіталу технологічними компаніями країни, зокрема найпомітнішими АІ-стартапами, без схвалення уряду. Такі обмеження, за даними джерел агентства, стали якраз наслідком угоди Meta з Manus.

Теги: #ші #китай #meta

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

Суд призупинив рішення PlayCity про анулювання ліцензії ТОВ "Спейсикс"

"Нова пошта" у І кв.-2026р збільшила дохід на 26,9%

"Нова пошта" закриває відділення у с.Комишуваха через безпекову ситуацію

"Київстар" запускає тестування роботи месенджерів через технологію D2C

Nova Post в Чехії у 2026р. планує інвестувати понад 6 млн чеських крон у розвиток нових сервісів

PlayCity анулювало ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ "Фавбет Гейм Слотс"

Google Cloud представила нові спеціалізовані ШІ-чипи, інструменти для створення ШІ-агентів

Канада до кінця 2026р виділить близько 92 млн грн на кіберзахист України

Технологією 5G з моменту запуску скористалися майже 500 тис. абонентів "Київстар"

PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot через використання p2p-платежів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА