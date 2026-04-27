Meta заживить дата-центри енергією з космосу

Американська Meta підписала з Overview Energy першу у своєму роді угоду про резервування генерувальних потужностей на основі сонячної енергії з космосу, ідеться в пресрелізі стартапу.

Супутники Overview акумулюватимуть сонячну енергію і надсилатимуть її у вигляді близького до інфрачервоного випромінювання на земні сонячні електростанції, де вона перетворюватиметься на електрику в будь-який час доби. Таке випромінювання невидиме, не таке інтенсивне порівняно з сонячним світлом і безпечне для людей, тварин і повітряних суден.

У рамках угоди Meta отримає ранній доступ до потужностей в обсязі до 1 ГВт. Система забезпечить "модульну масштабованість" для її ШІ-інфраструктури, пише Overview.

Первісна орбітальна демонстрація системи запланована на 2028 рік, введення в промислову експлуатацію – на 2030 рік.

Фінансові умови угоди не розкриваються.