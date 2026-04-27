15:02 27.04.2026

Meta заживить дата-центри енергією з космосу

Американська Meta підписала з Overview Energy першу у своєму роді угоду про резервування генерувальних потужностей на основі сонячної енергії з космосу, ідеться в пресрелізі стартапу.

Супутники Overview акумулюватимуть сонячну енергію і надсилатимуть її у вигляді близького до інфрачервоного випромінювання на земні сонячні електростанції, де вона перетворюватиметься на електрику в будь-який час доби. Таке випромінювання невидиме, не таке інтенсивне порівняно з сонячним світлом і безпечне для людей, тварин і повітряних суден.

У рамках угоди Meta отримає ранній доступ до потужностей в обсязі до 1 ГВт. Система забезпечить "модульну масштабованість" для її ШІ-інфраструктури, пише Overview.

Первісна орбітальна демонстрація системи запланована на 2028 рік, введення в промислову експлуатацію – на 2030 рік.

Фінансові умови угоди не розкриваються.

Теги: #meta #космос #дата_центр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:52 22.04.2026
Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

16:00 10.04.2026
Anthropic орендуватиме потужності дата-центрів у CoreWeave в рамках багаторічної угоди

Anthropic орендуватиме потужності дата-центрів у CoreWeave в рамках багаторічної угоди

12:14 09.04.2026
Meta представила свою найпотужнішу ШІ-модель, вбудувала її у свій чатбот

Meta представила свою найпотужнішу ШІ-модель, вбудувала її у свій чатбот

13:05 08.04.2026
TikTok побудує другий дата-центр у Фінляндії за 1 млрд євро

TikTok побудує другий дата-центр у Фінляндії за 1 млрд євро

09:43 04.03.2026
Meta створює департамент прикладних ШІ-розробок для підтримки роботи над надпотужним ШІ - ЗМІ

Meta створює департамент прикладних ШІ-розробок для підтримки роботи над надпотужним ШІ - ЗМІ

17:57 26.02.2026
Аерокосмічна галузь і виробники мікросхем у США стикаються із дефіцитом рідкоземельних металів

Аерокосмічна галузь і виробники мікросхем у США стикаються із дефіцитом рідкоземельних металів

18:15 12.01.2026
Колишня радниця Трампа стала президентом Meta

Колишня радниця Трампа стала президентом Meta

13:40 13.12.2025
Китайська ракета вивела на орбіту два експериментальні супутники

Китайська ракета вивела на орбіту два експериментальні супутники

15:02 24.10.2025
Єврокомісія звинуватила Meta і TikTok у порушенні закону про цифрові послуги

Єврокомісія звинуватила Meta і TikTok у порушенні закону про цифрові послуги

17:16 08.10.2025
Космічні туристи, які здійснили суборбітальний політ на американському кораблі, повернулися на Землю

Космічні туристи, які здійснили суборбітальний політ на американському кораблі, повернулися на Землю

