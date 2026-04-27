Google відкриє ШІ-кампус на базі свого офісу в Сеулі

Американська Google (належить Alphabet Inc.) відкриє ШІ-кампус на базі свого офісу в Сеулі, йдеться в повідомленні компанії.

Передбачається, що ШІ-кампус стане майданчиком для співробітництва південнокорейських інститутів і дослідницьких організацій із провідними експертами Google у цьому напрямі. Місцевим організаціям буде забезпечено доступ до передових моделей американської компанії.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен провів зустріч із головним виконавчим директором Google DeepMind (дослідницький підрозділ Google) Демісом Хассабісом у Сеулі в понеділок, у рамках якої було підписано угоду про наміри щодо будівництва ШІ-кампусу.

Ця ініціатива покликана підтримати стратегію уряду Південної Кореї у сфері розвитку ШІ та створення відповідної екосистеми, наголошується в повідомленні Google.

Американська компанія також сприятиме навчанню ШІ-фахівців у країні.