Суд призупинив рішення PlayCity про анулювання ліцензії ТОВ "Спейсикс"

Київський окружний адміністративний суд 24 квітня ухвалою призупинив дію рішення Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity від 22 квітня про анулювання ліцензії онлайн-казино Cosmolot (ТОВ "Спейсикс") до остаточного вирішення спору по суті, йдеться в офіційному коментарі компанії у понеділок.

"Таким чином, ліцензія компанії на провадження азартних ігор в інтернеті в Україні залишається чинною", – наголосило "Спейсикс".

Інформацію про призупинення судом рішення про анулювання ліцензії опублікувало також і PlayCity.

Онлайн-казно також нагадало, що у січні 2026 року отримало нову ліцензію терміном на п’ять років, а два тижні тому пройшла планову перевірку, та стверджує, що ця перевірка не виявила порушень, які б могли призвести до анулювання ліцензії та накладання штрафів.

На думку "Спейсикс", такі дії регулятора є проявом упередженого ставлення та тиску.

Як повідомлялось, PlayCity назвало причиною рішення про анулювання ліцензії ТОВ "Спейсикс" використання p2p-платежів, а також вирішило застосувати до нього фінансові санкції: 8,6 млн грн за використання p2p-платежів та 4,3 млн грн за можливість для гравців поповнення рахунків із карток третіх осіб.