14:18 27.04.2026

Суд призупинив рішення PlayCity про анулювання ліцензії ТОВ "Спейсикс"

Фото: playcity.gov.ua

Київський окружний адміністративний суд 24 квітня ухвалою призупинив дію рішення Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity від 22 квітня про анулювання ліцензії онлайн-казино Cosmolot (ТОВ "Спейсикс") до остаточного вирішення спору по суті, йдеться в офіційному коментарі компанії у понеділок.

"Таким чином, ліцензія компанії на провадження азартних ігор в інтернеті в Україні залишається чинною", – наголосило "Спейсикс".

Інформацію про призупинення судом рішення про анулювання ліцензії опублікувало також і PlayCity.

Онлайн-казно також нагадало, що у січні 2026 року отримало нову ліцензію терміном на п’ять років, а два тижні тому пройшла планову перевірку, та стверджує, що ця перевірка не виявила порушень, які б могли призвести до анулювання ліцензії та накладання штрафів.

На думку "Спейсикс", такі дії регулятора є проявом упередженого ставлення та тиску.

Як повідомлялось, PlayCity назвало причиною рішення про анулювання ліцензії ТОВ "Спейсикс" використання p2p-платежів, а також вирішило застосувати до нього фінансові санкції: 8,6 млн грн за використання p2p-платежів та 4,3 млн грн за можливість для гравців поповнення рахунків із карток третіх осіб.

Теги: #плейсіті #суд #cosmolot #ліцензія

09:12 27.04.2026
Суд задовольнив позов "Бетон Нова Інтернешнл" до РФ про стягнення збитків на $31,5 млн у повному обсязі

15:02 25.04.2026
Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

04:07 25.04.2026
Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

16:47 24.04.2026
Суд арештував рахунки "Дніпроспецсталі" через можливі махінації підсанкційних осіб на 206 млн грн

12:14 23.04.2026
Колишнє керівництво УАФ обвинувачують у заволодінні 26,5 млн грн – прокуратура

09:54 23.04.2026
Прокуратура оскаржує у суді бездіяльність щодо надання заповідного статусу урочищу "Горбачиха" в Києві

20:11 22.04.2026
PlayCity анулювало ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ "Фавбет Гейм Слотс"

15:38 22.04.2026
PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot через використання p2p-платежів

07:20 18.04.2026
OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

13:20 26.03.2026
"Ліберті Фінанс" оскаржуватиме в суді відкликання ліцензій НБУ

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

Google відкриє ШІ-кампус на базі свого офісу в Сеулі

"Нова пошта" у І кв.-2026р збільшила дохід на 26,9%

Google інвестує до $40 млрд в Anthropic

DeepSeek випустив "найпотужнішу" ШІ-модель із відкритим кодом

OpenAI випустила нову версію ШІ-моделі GPT

DeepSeek випустив "найпотужнішу" ШІ-модель із відкритим кодом

Канадський ШІ-стартап Cohere і німецький Aleph Alpha проведуть злиття обсягом $20 млрд

"Нова пошта" закриває відділення у с.Комишуваха через безпекову ситуацію

"Київстар" запускає тестування роботи месенджерів через технологію D2C

Nova Post в Чехії у 2026р. планує інвестувати понад 6 млн чеських крон у розвиток нових сервісів

