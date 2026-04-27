"Нова пошта" у І кв.-2026р збільшила дохід на 26,9%

"Нова пошта", що входить до групи NOVA, лідер експрес-відправлень в Україні, збільшила дохід від звичайної діяльності за січень-березень 2026 року на 26,9% порівняно з аналогічним періодом у 2025 році – до 14,98 млрд грн.

Згідно з опублікованим звітом "Нової пошти", її чистий прибуток зріс у 4,4 рази – до 1,28 млрд грн.

Валовий прибуток зріс на 20,7% – до 2,71 млрд грн, тоді як прибуток від операційної діяльності зменшився на 10,3% – до 0,79 млрд грн.

У звіті зазначається, що за січень-березень 2026 року чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності забезпечили прибуток у розмірі 1,68 млрд грн порівняно з минулорічним збитком, що склав 0,48 млрд грн.

У лютому 2026 року компанія здійснила продаж 99,24% дочірньої компанії ТОВ "Новобокс" за ціною 1,46 млрд грн. Новим власником, згідно з даними системи YouControl, є кіпрська NP Holdings Limited, бенефіціарами якої, як і "Нової пошти", є Володимир Поперешнюк та Вячеслав Клімов. Після продажу компанія була перейменована в "Нова бокс".

Власний капітал "Нової пошти" зріс за рік з 11,7 млрд грн до 13,4 млрд грн.

Наголошується, що компанія у першому кварталі 2026 року відкрила 2,6 тис. нових поштоматів, 36 відділень та 329 пунктів приймання та видачі посилок.

До кінця 2026 року планується збільшити мережу поштоматів на 6 тис. юнітів та відкрити 300 мінівідділень по всій країні.

Як повідомлялося, у 2025 році "Нова пошта" збільшила виручку на 21,6% порівняно з 2024 роком – до 54,2 млрд грн, чистий прибуток зріс на 4,4% – до 2,6 млрд грн.

Валовий прибуток компанії у 2025 році збільшився на 15,7% у порівнянні з 2024 роком – до 11,4 млрд грн, прибуток від операційної діяльності також зріс у 2025 році на 25,8% – до 5,2 млрд грн.

Кількість доставлених посилок та вантажів за минулий рік зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, у тому числі міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.