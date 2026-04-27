Інтерфакс-Україна
Телеком
12:18 27.04.2026

"Нова пошта" у І кв.-2026р збільшила дохід на 26,9%

"Нова пошта", що входить до групи NOVA, лідер експрес-відправлень в Україні, збільшила дохід від звичайної діяльності за січень-березень 2026 року на 26,9% порівняно з аналогічним періодом у 2025 році – до 14,98 млрд грн.

Згідно з опублікованим звітом "Нової пошти", її чистий прибуток зріс у 4,4 рази – до 1,28 млрд грн.

Валовий прибуток зріс на 20,7% – до 2,71 млрд грн, тоді як прибуток від операційної діяльності зменшився на 10,3% – до 0,79 млрд грн.

У звіті зазначається, що за січень-березень 2026 року чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності забезпечили прибуток у розмірі 1,68 млрд грн порівняно з минулорічним збитком, що склав 0,48 млрд грн.

У лютому 2026 року компанія здійснила продаж 99,24% дочірньої компанії ТОВ "Новобокс" за ціною 1,46 млрд грн. Новим власником, згідно з даними системи YouControl, є кіпрська NP Holdings Limited, бенефіціарами якої, як і "Нової пошти", є Володимир Поперешнюк та Вячеслав Клімов. Після продажу компанія була перейменована в "Нова бокс".

Власний капітал "Нової пошти" зріс за рік з 11,7 млрд грн до 13,4 млрд грн.

Наголошується, що компанія у першому кварталі 2026 року відкрила 2,6 тис. нових поштоматів, 36 відділень та 329 пунктів приймання та видачі посилок.

До кінця 2026 року планується збільшити мережу поштоматів на 6 тис. юнітів та відкрити 300 мінівідділень по всій країні.

Як повідомлялося, у 2025 році "Нова пошта" збільшила виручку на 21,6% порівняно з 2024 роком – до 54,2 млрд грн, чистий прибуток зріс на 4,4% – до 2,6 млрд грн.

Валовий прибуток компанії у 2025 році збільшився на 15,7% у порівнянні з 2024 роком – до 11,4 млрд грн, прибуток від операційної діяльності також зріс у 2025 році на 25,8% – до 5,2 млрд грн.

Кількість доставлених посилок та вантажів за минулий рік зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, у тому числі міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:13 24.04.2026
"Нова пошта" закриває відділення у с.Комишуваха через безпекову ситуацію

"Нова пошта" закриває відділення у с.Комишуваха через безпекову ситуацію

10:35 16.04.2026
Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

20:42 15.04.2026
Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

16:06 13.04.2026
"Vodafone Україна" у 2025р збільшив чистий прибуток на 18% за зростання виручки на 14%

"Vodafone Україна" у 2025р збільшив чистий прибуток на 18% за зростання виручки на 14%

13:01 10.04.2026
Співвласник "Нової пошти" та гендиректор "Укрпошти" знову розкритикували законопроєкт з оподаткування посилок

Співвласник "Нової пошти" та гендиректор "Укрпошти" знову розкритикували законопроєкт з оподаткування посилок

10:36 09.04.2026
Внаслідок нічної атаки знищено відділення "Нової пошти" в Запорізькій області

Внаслідок нічної атаки знищено відділення "Нової пошти" в Запорізькій області

14:37 17.03.2026
Мережа EVA у 2025р. збільшила чистий дохід на 18%

Мережа EVA у 2025р. збільшила чистий дохід на 18%

15:18 27.01.2026
"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

18:27 08.01.2026
Мінсоцполітики: до 4,7 тис. грн підвищився розмір середньомісячного доходу сім’ї для отримання пільги з оплати ЖКП

Мінсоцполітики: до 4,7 тис. грн підвищився розмір середньомісячного доходу сім’ї для отримання пільги з оплати ЖКП

17:30 12.11.2025
"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

Google інвестує до $40 млрд в Anthropic

DeepSeek випустив "найпотужнішу" ШІ-модель із відкритим кодом

OpenAI випустила нову версію ШІ-моделі GPT

DeepSeek випустив "найпотужнішу" ШІ-модель із відкритим кодом

Канадський ШІ-стартап Cohere і німецький Aleph Alpha проведуть злиття обсягом $20 млрд

"Київстар" запускає тестування роботи месенджерів через технологію D2C

Nova Post в Чехії у 2026р. планує інвестувати понад 6 млн чеських крон у розвиток нових сервісів

PlayCity анулювало ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ "Фавбет Гейм Слотс"

Google Cloud представила нові спеціалізовані ШІ-чипи, інструменти для створення ШІ-агентів

Канада до кінця 2026р виділить близько 92 млн грн на кіберзахист України

