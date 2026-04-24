20:37 24.04.2026

Google інвестує до $40 млрд в Anthropic

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., інвестує до $40 млрд у ШІ-стартап Anthropic, пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву останнього.

На цьому етапі Google вкладе $10 млрд грошима при загальній оцінці вартості Anthropic на рівні $350 млрд, такій самій, як у рамках лютневого інвестраунду на $30 млрд, але без урахування нещодавно залученого капіталу. Ще $30 млрд буде інвестовано в разі досягнення стартапом певних показників.

Водночас Google Cloud у найближчі п'ять років надасть Anthropic обчислювальні потужності на 5 ГВт і ще кілька гігават може надати згодом.

Раніше цього тижня стартап заявив, що Amazon інвестує в нього $5 млрд і згодом може вкласти ще $20 млрд. Оцінка в цьому випадку також становила $350 млрд, хоча раніше цього місяця джерела Bloomberg повідомили, що інвестори пропонували провести новий раунд фінансування з оцінкою на рівні $800 млрд або вище, але Anthropic відмовлялася.

Акції Alphabet дорожчають на 1,5% під час торгів у п'ятницю.

