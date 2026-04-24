OpenAI випустила нову версію ШІ-моделі GPT

Американська OpenAI випустила свою "найрозумнішу та найбільш інтуїтивно зрозумілу" ШІ-модель GPT-5.5, йдеться в блозі компанії.

Нова модель "швидше розуміє, що ви хочете зробити, і може взяти більше роботи на себе", заявляє OpenAI і наголошує на її здібностях у написанні та налагодженні коду, вивченні онлайн-ресурсів, аналізі даних, створенні документів і таблиць, управлінні програмним забезпеченням і перемиканні між різними інструментами для виконання одного завдання.

Компанія стверджує, що можна доручити моделі заплутане завдання з кількох частин і не відстежувати кожен крок. Вона сама складе план, застосує інструменти, перевірить роботу і вирішить двозначність, пише OpenAI.

Особливий прогрес GPT-5.5, крім іншого, демонструє на ранніх етапах наукових досліджень і в автоматизації розробки ПЗ через агентський функціонал, але швидкість роботи від цього не страждає.

У четвер модель стала доступна користувачам платформи для розробників Codex і чатбота ChatGPT на тарифах Plus, Pro, Business і Enterprise. Незабаром також очікується відкриття доступу через інтерфейс програмування додатків (API).