Інтерфакс-Україна
Телеком
18:48 24.04.2026

OpenAI випустила нову версію ШІ-моделі GPT

Американська OpenAI випустила свою "найрозумнішу та найбільш інтуїтивно зрозумілу" ШІ-модель GPT-5.5, йдеться в блозі компанії.

Нова модель "швидше розуміє, що ви хочете зробити, і може взяти більше роботи на себе", заявляє OpenAI і наголошує на її здібностях у написанні та налагодженні коду, вивченні онлайн-ресурсів, аналізі даних, створенні документів і таблиць, управлінні програмним забезпеченням і перемиканні між різними інструментами для виконання одного завдання.

Компанія стверджує, що можна доручити моделі заплутане завдання з кількох частин і не відстежувати кожен крок. Вона сама складе план, застосує інструменти, перевірить роботу і вирішить двозначність, пише OpenAI.

Особливий прогрес GPT-5.5, крім іншого, демонструє на ранніх етапах наукових досліджень і в автоматизації розробки ПЗ через агентський функціонал, але швидкість роботи від цього не страждає.

У четвер модель стала доступна користувачам платформи для розробників Codex і чатбота ChatGPT на тарифах Plus, Pro, Business і Enterprise. Незабаром також очікується відкриття доступу через інтерфейс програмування додатків (API).

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 24.04.2026
DeepSeek випустив "найпотужнішу" ШІ-модель із відкритим кодом

DeepSeek випустив "найпотужнішу" ШІ-модель із відкритим кодом

15:14 24.04.2026
DeepSeek випустив "найпотужнішу" ШІ-модель із відкритим кодом

DeepSeek випустив "найпотужнішу" ШІ-модель із відкритим кодом

11:49 24.04.2026
Канадський ШІ-стартап Cohere і німецький Aleph Alpha проведуть злиття обсягом $20 млрд

Канадський ШІ-стартап Cohere і німецький Aleph Alpha проведуть злиття обсягом $20 млрд

11:28 24.04.2026
"Дарниця" розвиває використання ШІ на всіх етапах фармвиробництва

"Дарниця" розвиває використання ШІ на всіх етапах фармвиробництва

18:49 23.04.2026
Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

10:46 23.04.2026
Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

18:58 22.04.2026
Google Cloud представила нові спеціалізовані ШІ-чипи, інструменти для створення ШІ-агентів

Google Cloud представила нові спеціалізовані ШІ-чипи, інструменти для створення ШІ-агентів

15:41 21.04.2026
ШІ-стартап Безоса залучить $10 млрд у рамках інвестраунду – FT

ШІ-стартап Безоса залучить $10 млрд у рамках інвестраунду – FT

14:28 20.04.2026
Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

11:51 20.04.2026
Google і Marvell Technology обговорюють розробку двох нових ШІ-чипів

Google і Marvell Technology обговорюють розробку двох нових ШІ-чипів

