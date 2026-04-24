11:49 24.04.2026

Канадський ШІ-стартап Cohere і німецький Aleph Alpha проведуть злиття обсягом $20 млрд

Канадський стартап Cohere, що розробляє рішення в сфері штучного інтелекту для корпоративних клієнтів, досяг угоди про злиття з німецьким конкурентом Aleph Alpha, повідомляє Financial Times.

Вартість об’єднаної компанії становитиме близько $20 млрд.

Фінансові умови угоди не розголошуються. Як пише FT із посиланням на джерела, акціонери Cohere отримають близько 90% у новій компанії, Aleph Alpha – решту 10%. Cohere збереже свою назву і матиме дві штаб-квартири, в Канаді та Німеччині.

Угода була схвалена урядами обох країн.

Раніше газета Handelsblatt написала, що офіційне підписання угоди відбудеться в Берліні в присутності міністра цифрових технологій Німеччини Карстена Вільдбергера і його канадського колеги Евана Соломона.

Очікується, що злиття дасть змогу об’єднаній компанії успішніше конкурувати з американськими стартапами у сфері штучного інтелекту. Обидві фірми спеціалізуються на ШІ-моделях для корпоративних і урядових клієнтів, а не для широкої публіки.

Німецька Schwarz Digits (ІТ-підрозділ ритейлера Schwarz Group, що володіє супермаркетами Lidl) надасть новій компанії фінансування в розмірі $600 млн, а також потужності своїх центрів обробки даних. Schwarz Digits є ключовим інвестором Aleph Alpha і володіє понад 20% компанії.

Теги: #ші #стартап #cohere #aleph_alpha

