"Нова пошта" закриває відділення у с.Комишуваха через безпекову ситуацію

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нової пошта" закриває у с.Комишуваха (Запорізька обл.) відділення у зв’язку з безпековими умови, йдеться у повідомленні компанії у п’ятницю.

"До останнього відтягували це рішення, але безпекова ситуація більше не дозволяє працювати: постійні обстріли, FPV-дрони та близькість до лінії фронту – це щоденний ризик для команди і клієнтів", – написала "Нова пошта" в Телеграм.

Зазначається, що лише у березні через відповідне відділення пройшло 10 тис. посилок.

У "Новій пошті" зауважили, що відділення у Комишувасі відкрили партнери компанії – батько та син – Микола та Кіріл Грабки.

"У ньому працював сам Кіріл (24 роки) та сім наших співробітників: керівник відділення Олександр (24), оператори Василь (33), Вадим (19) і Світлана (38), вантажник Денис (27) і Олександр (38), водій Юрій (45). Всі вони мешканці прифронтового Запоріжжя: з самої Комишувахи та зі зруйнованих росіянами селищ поблизу", – зауважили в компанії.

Лідер експрес-відправлень також наголосив, що партнери Микола та Кіріл Грабки залишатимуться з компанією та готуються до відкриття в одному із сусідніх населених пунктів разом з тією ж командою із сімох новопоштовців.

"Нова пошта" має 51,852 тис. точок сервісу в України, у тому числі 15,913 тис. відділень різного формату та 35,939 тис. поштоматів.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.