15:43 23.04.2026

"Київстар" запускає тестування роботи месенджерів через технологію D2C

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" розпочне тестування роботи месенджерів через технологію Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном) у режимі Light Data з можливістю текстової комунікації та обміном мультимедіа в реальному часі, йдеться у повідомленні компанії в четвер.

"Тепер ми робимо наступний крок – відкриваємо можливість користуватися через супутниковий зв’язок месенджерами, зокрема такими, як WhatsApp, щоб зробити комунікацію ще доступнішою саме тоді, коли вона найбільш потрібна. Вдячні регулятору за дозвіл на тестування та за відкритість до інновацій ", – зауважив у релізі директор з розвитку нових напрямків бізнесу в "Київстар" Ілля Польшаков.

Компанія, яка з осені минулого року запустила сервіс передачі sms за технологією D2C, уточнила, що відповідний дозвіл на проведення тестування оператор отримав від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Передбачається, що тестування проводитимуть інженери "Київстар", щоб в майбутньому забезпечити передачу даних у режимі Light Data для всіх 4G-абонентів та зробити ряд сервісів доступним абонентам для тестування вже у 2026 році.

"Охоплення ОТТ-сервісів (месенджерів) у межах тестування відкриє користувачам більше можливостей користуватися технологією Direct to Cell там, де наземні мережі недоступні", – наголосила у релізі голова НКЕК Лілія Мальон.

Мобільний оператор також зауважив, що для подальшої роботи застосунків у супутниковому режимі розробникам слід буде адаптувати їх під відповідні технічні вимоги. Зокрема, станом на зараз, оператор співпрацює з виробниками смартфонів і застосунків для їх оптимізації.

Передбачається, що надалі мобільний оператор масштабуватиме перелік застосунків.

Як повідомлялося, безкоштовний обмін повідомленнями через мережу Starlink D2C був запущений у листопаді 2025 року, й наразі цією технологію користуються майже 5 млн клієнтів із загальної абонентської базі 22,4 млн.

У березні "Київстар" підтвердив плани розширити цього року цю технологію на текстові повідомлення в інших месенджерах, голосові дзвінки та мобільний інтернет та планує представити варіанти комерціалізації такого зв’язку у третьому кварталі.

На кінець 2025 року "Київстар" обслуговував 22,4 млн мобільних абонентів та 1,2 млн абонентів "Домашнього інтернету". Компанія у 2025 році збільшила прибуток EBITDA на 30% – до 27 млрд грн за зростання виручки на 30,3% – до 48,2 млрд грн, у тому числі у четвертому кварталі минулого року EBITDA збільшилася на 23,1% – до 7,2 млрд грн за зростання виручки на 30,1% – до 13,5 млрд грн.

Теги: #київстар #d2c #тестування

16:16 22.04.2026
Технологією 5G з моменту запуску скористалися майже 500 тис. абонентів "Київстар"

22:03 21.04.2026
"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

12:20 20.04.2026
Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

14:00 15.04.2026
"Київстар" планує переобрати директорами ексдержсекретаря США Помпео та ексглаву "Майкрософт Україна" Шимківа

11:33 13.04.2026
Кабмін дозволив Міноборони закуповувати інноваційні зразки для тестування у бойових умовах

17:24 06.04.2026
"Київстар" запустив маркетплейс цифрових рішень для бізнесу

17:12 03.04.2026
Телекомдоходи "Київстару" у 2025р зросли на 20,3%, "Vodafone-Україна" – на 13,1%, lifecell – на 19,1% – НКЕК

19:03 31.03.2026
Глава НКЦПФР очікує перші результати розмови з "Київстар" про нові інструменти вже у червні

19:45 26.03.2026
"Київстар" купляє ще 6 СЕС у Львівській області

19:50 25.03.2026
Кількість працівників групи "Київстар" у 2025р зросла на 5,9%

