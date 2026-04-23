Nova Post в Чехії у 2026р. планує інвестувати понад 6 млн чеських крон у розвиток нових сервісів

Nova Post у Чехії планує цього року інвестувати понад 6 млн чеських крон (понад $288 тис. за поточним курсом) у масштабування власної логістичної системи, куди увійде доставка 7 днів на тиждень, next day сервіс, забір відправлень протягом години, а також доставка та забір негабаритних посилок, йдеться у повідомленні компанії в четвер.

"Ми бачимо стрімке зростання попиту на міжнародну логістику та високий рівень довіри, що підтверджується збільшенням обсягів відправлень рік до року. Саме тому ми розпочали співпрацю з чеським підрозділом UPS і відтепер доставляємо ще в 187 країн та регіонів світу", – цитуються у релізі слова CEO Nova Post у Чехії Андрія Артеменка.

Він зазначив, що до кінця 2026 року компанія також планує відкрити 30 нових відділень та запустити ще 2,5 тис. точок сервісу.

У компанії додали, що наразі Nova Post у Чехії самостійно здійснює розмитнення вантажів. Крім того, компанія підключила ще одну мережу з 570 поштоматів – OX Box, що збільшило загальну кількість поштоматів доставка до понад 3,5 тис.: ALZA box, GLS та OX Box.

Як повідомлялося, у минулому році група NOVA забезпечила 522 млн відправлень, з них 29 млн – у Європі. Група, яка зараз є 30-тою у світі за обсягами посилок серед експрес-доставок та пошт, ставить задачу у 2030 році увійти у першу двадцятку та збільшити кількість відправлений до 2 млрд.

Cпіввласник лідера експрес-доставки "Нової пошти" В’ячеслав Климов на присвячених євроінтеграції "Діалогах з NV" зауважував, що Nova Post Europe з групи NOVA планує у 2026 році збільшити мережу відділень у Європі вдвічі та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки.

Основним видом діяльності "Нової пошти", основного активу групи NOVA, є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.