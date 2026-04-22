Інтерфакс-Україна
Телеком
20:11 22.04.2026

PlayCity анулювало ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ "Фавбет Гейм Слотс"

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity анулювало ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ "Фавбет Гейм Слотс".

Згідно з повідомленням держагентства у середу, рішення було ухвалено у зв'язку з порушенням вимог законодавства.

"Відповідно, компанія втрачає право вести діяльність на території України", – наголосили у PlayCity.

Зазначається, що  до організатора було застосовано штраф у розмірі понад 933 млн грн через виявлення на плановій перевірці 108 гральних автоматів без підтвердженого інспектування відповідно до вимог законодавства.

Як повідомлялось, PlayCity  також анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ "Спейсикс") через використання p2p-платежів.

До ТОВ "Спейсикс" застосовані фінансові санкції: 8,6 млн грн за використання p2p-платежів та 4,3 млн грн за можливість для гравців поповнення рахунків із карток третіх осіб.

Також напередодні держагентство  оштрафувало на 4,3 млн грн ліцензованого організатора онлайн-казино ТОВ "Паті Пленет " за допуск особи з Реєстру обмежених до гри.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

 

Теги: #playcity #анулювання #фавбет #ліцензія

