Google Cloud представила нові спеціалізовані ШІ-чипи, інструменти для створення ШІ-агентів

Хмарний підрозділ американської Google, що входить в Alphabet Inc., представив восьме покоління своїх тензорних процесорів (TPU).

Google Cloud довго випускало універсальні чипи для навчання та експлуатації (інференсу) ШІ-моделей, але цього разу під час свого щорічного заходу Next презентувала два спеціальних – TPU 8t для навчання і TPU 8i для інференсу.

"В умовах зростання популярності ШІ-агентів (автономних програм для розв’язання завдань майже без участі людини – ІФ-У) ми зрозуміли, що спільнота виграє від поділу спеціалізації чипів на навчання й експлуатацію", – пише в блозі Google її старший віцепрезидент і головний технолог зі ШІ та інфраструктури Амін Вахдат.

Нові чипи будуть вбудовані в суперкомп’ютери Google і допоможуть вирішувати цілий спектр завдань від навчання моделей і розробки ШІ-агентів до масштабного інференсу.

Очікується, що TPU 8t дасть змогу скоротити цикл розробки моделей до тижнів із місяців, а TPU 8i – обслуговувати вдвічі більший обсяг клієнтів без збільшення витрат.

Обидва чипи з’являться в широкому доступі пізніше цього року. Водночас Google продовжить пропонувати хмарні послуги і на базі чипів Nvidia.

Хмарний підрозділ компанії також представив нові інструменти для створення ШІ-агентів і відстеження їхньої роботи всередині підприємств і запустив фонд на $750 млн для сприяння впровадженню ШІ-агентів у процеси клієнтів консалтингових фірм, зокрема McKinsey, Accenture і Deloitte. Кошти фонду розподілятимуть протягом найближчих 12 місяців і спрямовуватимуть, зокрема, на підготовку інженерів і розробку ШІ-агентів на платформі Gemini для бізнесу.

Акції Alphabet дорожчають на 1,5% під час торгів у середу.