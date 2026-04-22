18:58 22.04.2026

Google Cloud представила нові спеціалізовані ШІ-чипи, інструменти для створення ШІ-агентів

Хмарний підрозділ американської Google, що входить в Alphabet Inc., представив восьме покоління своїх тензорних процесорів (TPU).

Google Cloud довго випускало універсальні чипи для навчання та експлуатації (інференсу) ШІ-моделей, але цього разу під час свого щорічного заходу Next презентувала два спеціальних – TPU 8t для навчання і TPU 8i для інференсу.

"В умовах зростання популярності ШІ-агентів (автономних програм для розв’язання завдань майже без участі людини – ІФ-У) ми зрозуміли, що спільнота виграє від поділу спеціалізації чипів на навчання й експлуатацію", – пише в блозі Google її старший віцепрезидент і головний технолог зі ШІ та інфраструктури Амін Вахдат.

Нові чипи будуть вбудовані в суперкомп’ютери Google і допоможуть вирішувати цілий спектр завдань від навчання моделей і розробки ШІ-агентів до масштабного інференсу.

Очікується, що TPU 8t дасть змогу скоротити цикл розробки моделей до тижнів із місяців, а TPU 8i – обслуговувати вдвічі більший обсяг клієнтів без збільшення витрат.

Обидва чипи з’являться в широкому доступі пізніше цього року. Водночас Google продовжить пропонувати хмарні послуги і на базі чипів Nvidia.

Хмарний підрозділ компанії також представив нові інструменти для створення ШІ-агентів і відстеження їхньої роботи всередині підприємств і запустив фонд на $750 млн для сприяння впровадженню ШІ-агентів у процеси клієнтів консалтингових фірм, зокрема McKinsey, Accenture і Deloitte. Кошти фонду розподілятимуть протягом найближчих 12 місяців і спрямовуватимуть, зокрема, на підготовку інженерів і розробку ШІ-агентів на платформі Gemini для бізнесу.

Акції Alphabet дорожчають на 1,5% під час торгів у середу.

15:41 21.04.2026
ШІ-стартап Безоса залучить $10 млрд у рамках інвестраунду – FT

14:28 20.04.2026
Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

11:51 20.04.2026
Google і Marvell Technology обговорюють розробку двох нових ШІ-чипів

10:53 18.04.2026
Signal залишиться вільним від ШІ та збереже фокус на безпечному приватному спілкуванні

20:52 16.04.2026
Стартував конкурс "Handwritten to Data" з ШІ-рішень для цифровізації державних архівів із призовим фондом $7 тис

22:57 15.04.2026
Nvidia представила ШІ-моделі для оптимізації роботи квантових комп'ютерів

19:42 15.04.2026
Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

16:02 15.04.2026
ШІ призводить до фундаментального зсуву в галузі фінансів – керівник напряму цифрових банків у BBVA

18:33 10.04.2026
Нова ШІ-модель Alibaba для генерації відео витіснила розробку ByteDance із провідної позиції

16:00 10.04.2026
Anthropic орендуватиме потужності дата-центрів у CoreWeave в рамках багаторічної угоди

