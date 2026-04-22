Канада до кінця 2026р виділить близько 92 млн грн на кіберзахист України

Канада планує виділити до кінця 2026 року близько 92 млн грн на посилення кібербезпеки України, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Згідно з повідомленням Мінцифри у середу, в межах Талліннського механізму Україна завершила перші п’ять проєктів на суму понад 55 млн грн, які були виділені канадським урядом.

Зокрема, в межах цих проєктів було підвищено рівень безпеки аутентифікації для Чорнобильської АЕС, посилено аналітику та кіберзахист для Апарату Ради національної безпеки і оборони України ( РНБО), захищено бездротові мережі Секретаріату Кабінету Міністрів, модернізовано інфраструктуру кібербезпеки Державної судової адміністрації та автоматизовано управління кіберзахистом Держприкордонслужби.

"Згідно з Microsoft Digital Defense Report 2025, Україна посідає п’яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак, тому у відповідь ми ухвалюємо системні рішення", -зауважив у релізі заступник міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій Віталій Балашов.

Як повідомлялось, Фінляндія також виділить до кінця 2026 року EUR1 млн на посилення кіберстійкості цивільної та критичної інфраструктури України у межах Талліннського механізму.

Талліннський механізм було засновано у грудні 2023 року з метою координації міжнародної підтримки кібербезпеки України. До нього входять 14 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швеція та Чехія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі. Фінляндія приєдналася до механізму у жовтні 2025 року.