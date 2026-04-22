17:20 22.04.2026

Канада до кінця 2026р виділить близько 92 млн грн на кіберзахист України

Канада планує виділити до кінця 2026 року близько 92 млн грн на посилення кібербезпеки України, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Згідно з повідомленням Мінцифри у середу, в межах Талліннського механізму Україна завершила перші п’ять проєктів на суму понад 55 млн грн, які були виділені канадським урядом.

Зокрема, в межах цих проєктів було підвищено рівень безпеки аутентифікації для Чорнобильської АЕС, посилено аналітику та кіберзахист для Апарату Ради національної безпеки і оборони України ( РНБО), захищено бездротові мережі Секретаріату Кабінету Міністрів, модернізовано інфраструктуру кібербезпеки Державної судової адміністрації та автоматизовано управління кіберзахистом Держприкордонслужби.

"Згідно з Microsoft Digital Defense Report 2025, Україна посідає п’яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак, тому у відповідь ми ухвалюємо системні рішення", -зауважив у релізі заступник міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій Віталій Балашов.

Як повідомлялось, Фінляндія також виділить до кінця 2026 року EUR1 млн на посилення кіберстійкості цивільної та критичної інфраструктури України у межах Талліннського механізму.

Талліннський механізм було засновано у грудні 2023 року з метою координації міжнародної підтримки кібербезпеки України. До нього входять 14 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швеція та Чехія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі. Фінляндія приєдналася до механізму у жовтні 2025 року.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 21.04.2026
Фінляндія до кінця 2026р. спрямує EUR1млн для посилення кіберстійкості України

Фінляндія до кінця 2026р. спрямує EUR1млн для посилення кіберстійкості України

12:22 21.04.2026
Мінцифри пропонує експериментальний сервіс "єДумки" для онлайн-комунікації громадян з місцевою владою

Мінцифри пропонує експериментальний сервіс "єДумки" для онлайн-комунікації громадян з місцевою владою

19:19 17.04.2026
Гібридна архітектура та кіберзахист: експерти обговорили майбутнє цифрової інфраструктури України

Гібридна архітектура та кіберзахист: експерти обговорили майбутнє цифрової інфраструктури України

16:52 17.04.2026
Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

01:13 17.04.2026
Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

17:27 10.04.2026
Укрдержархів передав для тренування національної LLM "Сяйво" 10 терабайтів даних

Укрдержархів передав для тренування національної LLM "Сяйво" 10 терабайтів даних

16:14 09.04.2026
Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

18:43 08.04.2026
В "Дія.Освіта" запустили курс "Оператор генератора" для підготовки фахівців із забезпечення роботи базових станцій мобзв’язку під час блекаутів

В "Дія.Освіта" запустили курс "Оператор генератора" для підготовки фахівців із забезпечення роботи базових станцій мобзв’язку під час блекаутів

21:09 07.04.2026
В Україні впроваджують онлайн-моніторинг грального бізнесу та обмеження для військових — підсумки року реформи від Мінцифри

В Україні впроваджують онлайн-моніторинг грального бізнесу та обмеження для військових — підсумки року реформи від Мінцифри

17:41 07.04.2026
Обсяг українського ІТ-ринку досяг $7,85 млрд, кількість активних компаній 2,2 тис. - Мінцифри

Обсяг українського ІТ-ринку досяг $7,85 млрд, кількість активних компаній 2,2 тис. - Мінцифри

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

Технологією 5G з моменту запуску скористалися майже 500 тис. абонентів "Київстар"

PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot через використання p2p-платежів

Українська PG Robotics відкриває замовлення на розвідувально-ударний дрон Lucky Strike-2

ШІ-стартап Безоса залучить $10 млрд у рамках інвестраунду – FT

PlayCity розпочало співпрацю з YouTube щодо протидії незаконній рекламі азартних ігор

Meest з 20 квітня підвищує тарифи на доставку по Україні та за кордон

Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

Google і Marvell Technology обговорюють розробку двох нових ШІ-чипів

Signal залишиться вільним від ШІ та збереже фокус на безпечному приватному спілкуванні

"Укрпошта" спільно з Коордштабом з поводження з військовополоненими оголосили конкурс ескізів поштової марки "Ми чекаємо!"

