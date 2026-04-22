Технологією 5G з моменту запуску скористалися майже 500 тис. абонентів "Київстар"

Кількість абонентів найбільшого українського мобільного оператору "Київстар", що скористалися із січня 2026 року запровадженою пілотною технологією 5G, склала майже 500 тис., а середня кількість щоденних користувачів сукупно сягає 50 тис., йдеться у повідомленні компанії у середу.

Згідно з ним, у межах пілотних зон у Львові та Харкові частка 5G становить 40% від загального трафіку передачі даних: загалом мережа оператора обробила понад 358 ТБ даних у мережі п’ятого покоління.

Зазначається, що найбільшу активність фіксують у власників смартфонів Apple iPhone та Samsung Galaxy.

У компанії пояснили, що під час проведення закритих тестувань в умовах мінімального навантаження на мережу максимальна швидкість передачі даних у 5G-мережі перевищила 2,4 Гбіт/с. Станом на зараз, після відкриття доступу для усіх користувачів та зі зростанням кількості підключень, середня швидкість у тестовій 5G-мережі становить 600-800 Мбіт/с, а максимальна перевищує 1,7 Гбіт/с.

Водночас оператор наголосив, що продовжує розбудовувати та модернізувати 4G-мережу, адже відповідна технологія ще тривалий час залишатиметься основою мобільного зв’язку в Україні.

"Розгортання ж 5G є наступним етапом розвитку цифрової інфраструктури, який відкриє нові можливості насамперед для інноваційних рішень для бізнесу і держави", – уточнили в компанії.

Як повідомлялось, пілот технології 5G розгорнуто в трьох містах країни: Львові, Харкові та Бородянці. Надалі планується її впровадження в Києві та Одесі.

В Україні технологія 5G працюватиме у двох діапазонах частот – 3500 МГц (для забезпечення високої швидкості передачі даних) та 700 МГц (для розширення покриття).

Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року, наголошував раніше другий за величиною українського оператора мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU).

Згідно з даними Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) , трійку лідерів за доходами від телекомунікаційних послуг за 2025 рік в Україні зі значним відривом сформували оператори мобільного зв’язку: ПрАТ "Київстар – 44,16 млрд грн, ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone-Україна") – 25,59 млрд грн, ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) з групи DVL – 15,74 млрд грн.