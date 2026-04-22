PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot через використання p2p-платежів

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ "Спейсикс") через використання p2p-платежів, йдеться у повідомленні державного регулятора на його сайті у середу.

Зазначається, що до ТОВ "Спейсикс" також застосовані фінансові санкції: 8,6 млн грн за використання p2p-платежів та 4,3 млн грн за можливість для гравців поповнення рахунків із карток третіх осіб.

"Ринок азартних ігор має працювати за єдиними та прозорими правилами для всіх учасників. PlayCity здійснює нагляд відповідно до профільного закону і застосовує санкції в разі порушень включно з анулюванням ліцензій", – наголосив регулятор.