12:37 22.04.2026

Українська PG Robotics відкриває замовлення на розвідувально-ударний дрон Lucky Strike-2

Українська компанія PG Robotics, що спеціалізується на розробці безпілотних систем, запускає серійне виробництво та відкриває замовлення на розвідувально-ударний безпілотник Lucky Strike-2 для підрозділів, волонтерських ініціатив та інших організацій.

Згідно з релізом компанії, відповідний дрон вже був протестований у реальних умовах.

"Ми створювали цей дрон разом із підрозділами, які щодня працюють на передовій. Lucky Strike-2 – наша відповідь на запит для якісної роботи там, де РЕБ "глушить" більшість рішень", – зауважив у релізі візіонер та співвласник PG Robotics Владислав Плаксін.

Серед основних функцій Lucky Strike-2 – зв’язок з використанням ППРЧ, який забезпечує роботу за умов впливу засобів РЕБ та дозволяє екіпажу зберігати контроль над дроном і виконувати задачі розвідки та ураження без втрати сигналу.

У PG Robotics уточнили, що Lucky Strike-2 має три модифікації, а оновлена версія також містить штатну підтримку базової денної шестикратної оптики, комбінований оптичний модуль з тепловізором та спеціалізовану камеру для розвідки з 30-кратним зумом.

Серед інших можливостей дрона – нести до 3 кг навантаження з тривалістю польоту до 46 хв та тактичним радіусом 10-15 км у залежності від самого навантаження.

У релізі уточнюється, що робоче місце оператора можна винести на відстань до 50 м від антени, зменшуючи ризики для операторів під час керування Lucky Strike-2, а підключення до пульта керування здійснюється за допомогою одного кабеля.

У презентації компанії зазначається, що серед основних характеристик дрона: розвідка та коригування; дистанційне мінування; носіння ретранслятора; ураження методом скидання та аерологістика (БК, медицини).

Компанія PG Robotics була заснована у 2023 році має власні виробничі потужності та розвинений R&D-підрозділ. Основний фокус компанії передбачає багатофункціональні рішення для розвідки та виконання бойових завдань.

