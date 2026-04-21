ШІ-стартап Безоса залучить $10 млрд у рамках інвестраунду – FT

ШІ-стартап засновника Amazon.com Inc. Джеффа Безоса Project Prometheus близький до завершення інвестраунду, під час якого залучить $10 млрд, пише Financial Times.

За словами джерел газети, стартап оцінено в $38 млрд у рамках інвестраунду. Серед потенційних інвесторів називаються JPMorgan Chase & Co. і BlackRock Inc.

Prometheus було запущено минулого року, він працює над ШІ-системами для застосування у фізичному світі, зокрема в промисловості. Стартап хоче розробити модель, що розуміє закони фізики і навчена на даних зі спеціалізованих галузей, як-от проєктування авіадвигунів, писала раніше FT.

Штаб-квартира Prometheus розташована в Сан-Франциско, також у стартапа є офіси в Лондоні та Цюріху. У компанії задіяні десятки інженерів, зокрема ті, що працювали раніше в провідних ШІ-лабораторіях, зокрема OpenAI і Google DeepMind.

Раніше цього місяця повідомлялося, що в ШІ-компанію Безоса перейшов Кайл Кошич, який створив xAI разом з Ілоном Маском і ще 10 засновниками.