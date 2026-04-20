Інтерфакс-Україна
Телеком
20:34 20.04.2026

PlayCity розпочало співпрацю з YouTube щодо протидії незаконній рекламі азартних ігор

1 хв читати

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity розпочало співпрацю з платформою YouTube для блокування незаконної реклами азартних ігор.

Згідно з повідомленням PlayCity у понеділок, було заблоковано ютуб-канал на понад 3 тис. підписників з рекламою азартних ігор та видалено відео з незаконною рекламою казино на каналі з більш як 133 тис. підписників.

"Продовжуємо системну роботу над очищенням інформаційного простору від незаконної реклами азартних ігор", -зауважили в PlayCity.

У січні держагентство повідомляло, що упродовж місяця було зафіксовано найбільшу кількість випадків незаконної реклами азартних ігор в TikTok – 80 акаунтів було передано платформі на блокування. Тоді ж у соціальній мережі Instagram було також видалено 2 профілі.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

 

