Meest з 20 квітня підвищує тарифи на доставку по Україні та за кордон

Поштово-логістична група Meest повідомила про збільшення вартості доставки по Україні з 20 квітня цього року на 10-20 грн та про збільшення тарифів на доставку за кордон, що пов’язано з подорожчанням палива, а також обслуговування інфраструктури, технічної підтримки та партнерських сервісів.

Згідно з релізом компанії у понеділок, оновлення стосується основної тарифної сітки доставки по Україні та передбачає коригування вартості залежно від ваги й формату відправлення.

Вартість відправлень по Україні становитиме: документи – 60 грн у межах міста (було 40-50 грн) та 65-70 грн між містами (було 50-55 грн), посилки до 2 кг – 60 грн у межах міста (40-50 грн) та 75-80 грн між містами (60-65грн), а посилки до 5 кг – 95 грн у межах міста (75-80 грн) та 100 –110 грн між містами (85-95 грн).

"Ключові для ринку вагові категорії – до 2 кг і до 5 кг – залишаються у конкурентному ціновому діапазоні. Саме ці сегменти формують основний обсяг відправлень як серед приватних клієнтів, так і серед представників малого бізнесу", – наголосили в компанії та уточнили, що вартість залежитиме від обраного формату доставки.

Також Meest зазначив, що базові принципи тарифікації залишатимуться незмінними. Зокрема, й надалі пропонуватиметься безкоштовне повернення відправлень до 30 кг у разі відмови отримувача та безкоштовні пакувальні матеріали у визначених форматах.

Водночас в оновлених тарифах враховано специфіку окремих категорій відправлень. Таким чином, для палет запроваджено окремий тариф у межах обласного центру.

Як повідомлялось, лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта", що входить до групи NOVA, та АТ "Укрпошта" у квітні 2026 року підвищили тарифи на окремі послуги у зв’язку зі зростанням вартості пального та інших витрат.

Група Meest була заснована 1989 році підприємцем Ростиславом Кісілем, який залишається її бенефіціаром і відповідає за стратегічний напрям роботи. Група працює на ринку поштових послуг у сегменті С2С, B2B та B2C. До Групи компаній входять підрозділи Meest China, Meest USA, Meest Europe та "Meest Україна".

Група декларує, що щороку обробляє понад 50 млн відправлень через 18 сортувальних центрів по всьому світу та 14 місцевих складів виконання замовлень.