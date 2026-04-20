Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

Європейський промисловий конгломерат Siemens віддаватиме пріоритет інвестиціям у штучний інтелект у США та Китаї, якщо Євросоюз не пом’якшить регулювання сектора, заявив його генеральний директор Роланд Буш.

За словами Буша, основна частина суми в 1 млрд євро, які Siemens планує спрямувати на розроблення у сфері промислового ШІ, буде інвестована в США у зв’язку з надмірним регуляторним навантаженням у Європі.

Буш зазначив, що європейські регламенти (AI Act і Data Act) "не потрапляють у ціль", оскільки регулюють промисловий ШІ так само, як і споживчі додатки, додаючи нові рівні нагляду у сферах, де вже діють галузеві правила.

"Це нонсенс – регулювати промислові та машинні дані так само, як і персональні дані, – сказав він в інтерв’ю Bloomberg у рамках міжнародної промислової виставки Hannover Messe в Ганновері. – Я не можу пояснити своїм акціонерам інвестиції в середовище, яке стримує нас".

Багато експертів вважають правила ЄС у сфері ШІ занадто складними і суперечливими і попереджають, що Європа може ще сильніше відстати від глобальних конкурентів у розвитку цих технологій. У листопаді минулого року Єврокомісія під тиском технологічних компаній і країн ЄС представила низку пропозицій щодо пом’якшення обмежень, однак, за словами Буша, ці коригування недостатні для відчутного зниження навантаження на компанії.

У понеділок Siemens представила Eigen Engineering Agent – одну з перших комерційно доступних ШІ-систем, розроблених для промислової автоматизації. На відміну від звичайних інструментів, які лише допомагають інженерам рекомендаціями, ця система може діяти безпосередньо в інженерному середовищі: генерувати код, налаштовувати конфігурації та перевіряти власні результати. За оцінками Siemens, технологія здатна підвищити продуктивність операцій на 50%.

Акції Siemens втрачають у ціні 1,9% на торгах у понеділок. З початку поточного року їхня вартість зросла на 1,6%.