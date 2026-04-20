Інтерфакс-Україна
Телеком
14:28 20.04.2026

Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

2 хв читати
Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

Європейський промисловий конгломерат Siemens віддаватиме пріоритет інвестиціям у штучний інтелект у США та Китаї, якщо Євросоюз не пом’якшить регулювання сектора, заявив його генеральний директор Роланд Буш.

За словами Буша, основна частина суми в 1 млрд євро, які Siemens планує спрямувати на розроблення у сфері промислового ШІ, буде інвестована в США у зв’язку з надмірним регуляторним навантаженням у Європі.

Буш зазначив, що європейські регламенти (AI Act і Data Act) "не потрапляють у ціль", оскільки регулюють промисловий ШІ так само, як і споживчі додатки, додаючи нові рівні нагляду у сферах, де вже діють галузеві правила.

"Це нонсенс – регулювати промислові та машинні дані так само, як і персональні дані, – сказав він в інтерв’ю Bloomberg у рамках міжнародної промислової виставки Hannover Messe в Ганновері. – Я не можу пояснити своїм акціонерам інвестиції в середовище, яке стримує нас".

Багато експертів вважають правила ЄС у сфері ШІ занадто складними і суперечливими і попереджають, що Європа може ще сильніше відстати від глобальних конкурентів у розвитку цих технологій. У листопаді минулого року Єврокомісія під тиском технологічних компаній і країн ЄС представила низку пропозицій щодо пом’якшення обмежень, однак, за словами Буша, ці коригування недостатні для відчутного зниження навантаження на компанії.

У понеділок Siemens представила Eigen Engineering Agent – одну з перших комерційно доступних ШІ-систем, розроблених для промислової автоматизації. На відміну від звичайних інструментів, які лише допомагають інженерам рекомендаціями, ця система може діяти безпосередньо в інженерному середовищі: генерувати код, налаштовувати конфігурації та перевіряти власні результати. За оцінками Siemens, технологія здатна підвищити продуктивність операцій на 50%.

Акції Siemens втрачають у ціні 1,9% на торгах у понеділок. З початку поточного року їхня вартість зросла на 1,6%.

Теги: #ші #регулювання #siemens #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:37 20.04.2026
Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

17:27 20.04.2026
17:27 20.04.2026
Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

11:51 20.04.2026
11:51 20.04.2026
Google і Marvell Technology обговорюють розробку двох нових ШІ-чипів

Google і Marvell Technology обговорюють розробку двох нових ШІ-чипів

04:41 20.04.2026
04:41 20.04.2026
У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

22:58 19.04.2026
22:58 19.04.2026
Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

10:53 18.04.2026
10:53 18.04.2026
Signal залишиться вільним від ШІ та збереже фокус на безпечному приватному спілкуванні

Signal залишиться вільним від ШІ та збереже фокус на безпечному приватному спілкуванні

20:52 16.04.2026
20:52 16.04.2026
Стартував конкурс "Handwritten to Data" з ШІ-рішень для цифровізації державних архівів із призовим фондом $7 тис

Стартував конкурс "Handwritten to Data" з ШІ-рішень для цифровізації державних архівів із призовим фондом $7 тис

22:57 15.04.2026
22:57 15.04.2026
Nvidia представила ШІ-моделі для оптимізації роботи квантових комп'ютерів

Nvidia представила ШІ-моделі для оптимізації роботи квантових комп'ютерів

19:42 15.04.2026
19:42 15.04.2026
Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

16:02 15.04.2026
16:02 15.04.2026
ШІ призводить до фундаментального зсуву в галузі фінансів – керівник напряму цифрових банків у BBVA

ШІ призводить до фундаментального зсуву в галузі фінансів – керівник напряму цифрових банків у BBVA

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

PlayCity розпочало співпрацю з YouTube щодо протидії незаконній рекламі азартних ігор

Meest з 20 квітня підвищує тарифи на доставку по Україні та за кордон

"Укрпошта" спільно з Коордштабом з поводження з військовополоненими оголосили конкурс ескізів поштової марки "Ми чекаємо!"

Затримано зловмисників, які організували ботоферму для вимагання "криптоборгів" з українців

Петиція до Кабміну про відповідальність за створення та розповсюдження deepfake контенту набрала лише 50 голосів

PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

Хакерська атака РФ не призвела до витоків з баз даних та державних інформресурсів – т.в.о. голови АРМА

Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

Amazon купує супутникову компанію Globalstar за $11,57 млрд

Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА