Google і Marvell Technology обговорюють розробку двох нових ШІ-чипів

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., веде переговори з Marvell Technology про розробку двох нових чипів для більш ефективної експлуатації ШІ-моделей, пише The Information із посиланням на джерела.

Йдеться про так званий процесор пам’яті (memory processing unit, MPU), який працюватиме у зв’язці з тензорним процесором (TPU) Google, і новий спеціальний TPU для експлуатації ШІ-моделей.

Google і Marvell планують фіналізувати конструкцію MPU вже наступного року, а потім передати його в тестове виробництво.