Signal залишиться вільним від ШІ та збереже фокус на безпечному приватному спілкуванні

Месенджер Signal залишиться сфокусованим на збереженні фундаментального права людини на приватне спілкування, завдяки своїй некомерційній сутності та донорському фінансуванню у нього відсутня необхідність розмивати увагу через додання багатьох нових функцій, заявила президентка Signal Мередіт Віттакер (Meredith Whittaker).

"Ми могли б подумати про розширення, але ми ніколи не зробимо нічого такого, що ставить під загрозу нашу чесність та досконалість у цій першій місії… Ми не збираємося додавати купу яскравих функцій ШІ (штучного інтелекту), ми не збираємося розширюватися за межі наших можливостей", – заявила вона на конференції FIBE-2026 у Берліні цього тижня, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Signal, як некомерційна організація, не має догоджати новими ініціативами раді директорів чи інвесторам, а може зосередитися та бути наполегливими у просуванні своєї місії забезпечення захищеного приватного спілкування.

"Зараз у нас немає планів метастазувати на рівні додатків… Я б дуже нервувала через щось, що розмило б нашу увагу, тому що ми добре усвідомлюємо наш обов’язок піклуватися про людей, які користуються нами у багатьох життєво важливих ситуаціях", – констатувала Віттакер.

Президентка месенджера вказала, що багато людей дуже цікавляться конфіденційністю, і Signal є основною інфраструктурою для військових та багатьох урядовців, для правозахисників, для журналістів та хоче зберегти цей мережевий ефект.

"Тож ми залишимося вільними від штучного інтелекту та не будемо надокучливими, принаймні, поки що. Наша мета – продовжувати розвивати Signal та забезпечити збереження цієї цінної критичної інфраструктури", – наголосила Віттакер.

В той же час вона зазначила про зростання ризиків від наступальних можливостей штучного ШІ для сканування вразливостей, тому команда має приділяти більше уваги та часу захисту Signal та ключової інфраструктури.

Президентка нагадала, що річний бюджет Signal складає біля $50 млн, чого поки достатньо для його дуже маленької команди.

"Наступні роки ще не визначені, але це структура, яка дозволяє нам діяти чесно, зосереджуючись виключно на нашій основній місії, яка полягає у збереженні фундаментального права людини на приватне спілкування в епоху, коли майже кожна інша дія та взаємодія, яку ми маємо, стежить, монетизується та перетворюється на дані", – зазначила Віттакер.

За її словами, в екосистемі, де економічний двигун підживлюється стеженням, Signal не хотів би мати раду директорів чи купу венчурних інвесторів, які б чіплялися до зростання, показників доходів та підштовхували б до порушення обіцянок щодо конфіденційності.

Коментуючи модель швейцарського месенджера Threema (3Ma), який є платним та дозволяє користуватися сервісом без прив’язки до номера телефону або електронної пошти, президентка Signal зауважила, що Threema набагато менший, тоді як Signal – єдиний масово прийнятий та має масштаб, який не співставний з жодною з приватних альтернатив.

Віттакер приєдналася до Signal у 2020 році у статусі члена рад и директорів Signal Foundation, а у 2022 році стала президенткою. Раніше вона також була професоркою досліджень Minderoo у Нью-Йоркському університеті та директоркою факультету AI Now Institute, який вона співзаснувала. До роботи в Нью-Йоркському університеті Віттакер більше десяти років працювала в Google, очолювала команди розробників та інженерів, заснувала Open Research Group Google і співзаснувала M-Lab, глобально розподілену платформу з вимірювання параметрів мережі, яка зараз є найбільшим у світі джерелом відкритих даних із роботи інтернету.

Віттакер була серед основних організаторів, які виступали проти недостатньої реакції Google на занепокоєння щодо ШІ та його шкоди, а також була головною організаторкою Google Walkout, консультувала Білий дім, Федеральну комісію зі зв’язку США, мерію Нью-Йорка, Європейський парламент і багато інших урядів та організацій громадянського суспільства з питань конфіденційності, безпеки, штучного інтелекту, політики щодо інтернету та вимірювання.