"Укрпошта" спільно з Коордштабом з поводження з військовополоненими оголосили конкурс ескізів поштової марки "Ми чекаємо!"

АТ "Укрпошта" спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими оголосили всеукраїнський конкурс ескізів поштової марки "Ми чекаємо!", яку планують випустити до Дня Незалежності, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з релізом "Укрпошти", в конкурсі можуть взяти участь усі охочі – художники, ілюстратори, дизайнери. Для участі слід заповнити форму за посиланням. Прийом робіт триватиме з 17 квітня до 8 травня включно.

Зазначається, що ескіз слід завантажити відповідно до вимог, зокрема формат має бути JPEG, роздільна здатність – 300 dpi, максимальний розмір файлу до 10 МБ, робота не повинна порушувати авторські права третіх осіб, також не допускається використання штучного інтелекту.

Конкурс проходитиме у декілька етапів. Для початку всі охочі подають свої ескізи через форму, далі фахівці "Укрпошти" аналізують роботи на відповідність вимогам. Згодом журі у складі представників "Укрпошти", Координаційного штабу та Громадської ради, зокрема родин військовополонених і зниклих безвісти, обере ескізи для фінального голосування, а кращі роботи будуть представлені в мобільному застосунку "Дія", де українці визначать переможця під час голосування. "Ескіз, який набере найбільшу кількість голосів, стане поштовою маркою "Ми чекаємо" – символом Дня Незалежності України", – наголосив національний поштовий оператор.

Як уточнили в "Укрпошті", учасники конкурсу погоджуються, що в разі перемоги розроблять додаткові ескізи для конверта "Перший день" і картки, а також підпишуть авторський договір про передачу виключних майнових прав.

Національний поштовий оператор водночас залишає за собою право запропонувати авторам інших робіт подальшу співпрацю для створення поштової продукції.

"Іноді маленька поштова марка може сказати більше, ніж тисячі слів. Ми чекаємо на кожного й кожну, чекаємо на перемогу і спокій у наших серцях. Та запрошуємо українців долучитися до конкурсу, щоб увесь світ почув: "Ми чекаємо!", - наголошують в компанії.

АТ "Укрпошта" – національний оператор поштового зв’язку, який надає поштові, логістичні, фінансові та торговельні послуги приватним і корпоративним клієнтам. Компанія має понад 6 тис. відділень та 26 тис. точок обслуговування по всій Україні.