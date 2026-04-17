Інтерфакс-Україна
Телеком
12:44 17.04.2026

Затримано зловмисників, які організували ботоферму для вимагання "криптоборгів" з українців

Фото: Нацполіція

Поліцейські Києва затримали учасників угруповання, які організували ботоферму для вимагання "криптоборгів" з українців: зловмисники використовували онлайн-сервіси Bitcapital та Crypsee для надання позик у криптовалюті, серед постраждалих є військовослужбовці.

В повідомленні Національної поліції України на сайті в п’ятницю зазначається, що столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими затримали сімох членів злочинної групи, яка надавала онлайн-позики всупереч українському законодавству та з непрозорими умовами кредитування.

"Якщо клієнти вчасно повертали позики, фігуранти вигадували неіснуючі борги. Надалі зловмисники шантажем і погрозами вимагали кошти в українців", – йдеться в повідомленні.

Як уточнюють в поліції, підозрювані та їх спільники використовували вебресурси Bitcapital та Crypsee, через які нараховували позики у криптовалюті Tether.

"Протиправність діяльності цього сервісу підтверджена рішенням Національного банку України", – наголошується в повідомленні.

За даними слідства, учасники організованої групи діяли з 2023 року під прикриттям нібито іноземних компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Кіпрі, та організували в м. Дніпро кол-центр.

"Оператори телефонували боржникам і, використовуючи вигадані дані та програми для зміни голосу, вимагали повернення коштів", – зазначають в поліції.

При цьому, за даними поліції, фігуранти вдавалися до систематичного кібербулінгу з використанням смс-бомберів (програмного забезпечення для автоматизації масової розсилки повідомлень на визначені телефонні номери), а також ботоферми, яка налічувала майже 6 тисяч сім-карток українських мобільних операторів і навіть була забезпечена джерелами безперебійного живлення.

"Боти залучалися до генерації та поширення принизливого контенту з використанням даних і фотографій потерпілих, їх родичів та колег, а також систематичного здійснення телефонних дзвінків з погрозами", – уточнюється в повідомленні.

Оперативники кіберполіції провели аналіз криптогаманців, на які від потерпілих надходили платежі у вигляді відсотків, штрафів та пені. Також встановили IP-адреси, з яких здійснювалися дзвінки та надсилалися погрози позичальникам, їхнім родичам і знайомим.

Наразі проведено 44 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області та в місті Києві. Вилучено понад 80 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, готівку, чорнові записи, копії документів, печатки, 13 сім-банків та понад 5 тисяч сім-карток.

"Попередньо встановлено, що внаслідок протиправної діяльності зловмисників потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків на суму понад 5 млн грн", – наголошують в Нацполіції.

"Від протиправної діяльності могли постраждати понад 1500 осіб. Якщо ви стали жертвою цієї схеми – обов’язково зверніться до Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції за допомогою електронної пошти [email protected] або за телефоном (044)363 19 00", – закликають в поліції.

Наразі семи учасникам організованої групи, серед яких співорганізатор та виконавці, повідомлено про підозру.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:37 25.09.2025
Україна очолює рейтинг країн, де працює ЄБРР, за користуванням критовалютами

Україна очолює рейтинг країн, де працює ЄБРР, за користуванням критовалютами

09:56 02.09.2025
У Нацбанку відсутні плани включати криптоактиви до міжнародних резервів

У Нацбанку відсутні плани включати криптоактиви до міжнародних резервів

11:08 30.08.2025
Припинено діяльність 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі – пропонували "прибуткові" операції з криптою

Припинено діяльність 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі – пропонували "прибуткові" операції з криптою

14:52 15.08.2025
Інфраструктура для майнінгу: сучасні виклики і рішення

Інфраструктура для майнінгу: сучасні виклики і рішення

09:21 11.07.2025
Курс біткойна досяг нового рекорду, перевищивши $118 тисяч

Курс біткойна досяг нового рекорду, перевищивши $118 тисяч

12:53 06.11.2023
СБУ заблокувала 76 ботоферм із 3 млн фейкових акаунтів від початку повномасштабної війни

СБУ заблокувала 76 ботоферм із 3 млн фейкових акаунтів від початку повномасштабної війни

14:30 12.06.2023
СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для "розгону" ворожих наративів

СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для "розгону" ворожих наративів

14:03 03.05.2023
СБУ ліквідувала мережу ботоферм, які працювали на дестабілізацію обстановки в Україні

СБУ ліквідувала мережу ботоферм, які працювали на дестабілізацію обстановки в Україні

12:30 07.04.2023
СБУ ліквідувала в Кропивницькому ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ

СБУ ліквідувала в Кропивницькому ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ

15:43 04.01.2023
У Тернополі припинили діяльність прокремлівської ботоферми

У Тернополі припинили діяльність прокремлівської ботоферми

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

"Укрпошта" спільно з Коордштабом з поводження з військовополоненими оголосили конкурс ескізів поштової марки "Ми чекаємо!"

Петиція до Кабміну про відповідальність за створення та розповсюдження deepfake контенту набрала лише 50 голосів

Стартував конкурс "Handwritten to Data" з ШІ-рішень для цифровізації державних архівів із призовим фондом $7 тис

PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

Хакерська атака РФ не призвела до витоків з баз даних та державних інформресурсів – т.в.о. голови АРМА

Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

Amazon купує супутникову компанію Globalstar за $11,57 млрд

Nvidia представила ШІ-моделі для оптимізації роботи квантових комп'ютерів

Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

Мінцифри спільно з PlayCity запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу на порталі "Дія"

