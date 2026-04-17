Затримано зловмисників, які організували ботоферму для вимагання "криптоборгів" з українців

Поліцейські Києва затримали учасників угруповання, які організували ботоферму для вимагання "криптоборгів" з українців: зловмисники використовували онлайн-сервіси Bitcapital та Crypsee для надання позик у криптовалюті, серед постраждалих є військовослужбовці.

В повідомленні Національної поліції України на сайті в п’ятницю зазначається, що столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими затримали сімох членів злочинної групи, яка надавала онлайн-позики всупереч українському законодавству та з непрозорими умовами кредитування.

"Якщо клієнти вчасно повертали позики, фігуранти вигадували неіснуючі борги. Надалі зловмисники шантажем і погрозами вимагали кошти в українців", – йдеться в повідомленні.

Як уточнюють в поліції, підозрювані та їх спільники використовували вебресурси Bitcapital та Crypsee, через які нараховували позики у криптовалюті Tether.

"Протиправність діяльності цього сервісу підтверджена рішенням Національного банку України", – наголошується в повідомленні.

За даними слідства, учасники організованої групи діяли з 2023 року під прикриттям нібито іноземних компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Кіпрі, та організували в м. Дніпро кол-центр.

"Оператори телефонували боржникам і, використовуючи вигадані дані та програми для зміни голосу, вимагали повернення коштів", – зазначають в поліції.

При цьому, за даними поліції, фігуранти вдавалися до систематичного кібербулінгу з використанням смс-бомберів (програмного забезпечення для автоматизації масової розсилки повідомлень на визначені телефонні номери), а також ботоферми, яка налічувала майже 6 тисяч сім-карток українських мобільних операторів і навіть була забезпечена джерелами безперебійного живлення.

"Боти залучалися до генерації та поширення принизливого контенту з використанням даних і фотографій потерпілих, їх родичів та колег, а також систематичного здійснення телефонних дзвінків з погрозами", – уточнюється в повідомленні.

Оперативники кіберполіції провели аналіз криптогаманців, на які від потерпілих надходили платежі у вигляді відсотків, штрафів та пені. Також встановили IP-адреси, з яких здійснювалися дзвінки та надсилалися погрози позичальникам, їхнім родичам і знайомим.

Наразі проведено 44 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області та в місті Києві. Вилучено понад 80 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, готівку, чорнові записи, копії документів, печатки, 13 сім-банків та понад 5 тисяч сім-карток.

"Попередньо встановлено, що внаслідок протиправної діяльності зловмисників потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків на суму понад 5 млн грн", – наголошують в Нацполіції.

"Від протиправної діяльності могли постраждати понад 1500 осіб. Якщо ви стали жертвою цієї схеми – обов’язково зверніться до Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції за допомогою електронної пошти [email protected] або за телефоном (044)363 19 00", – закликають в поліції.

Наразі семи учасникам організованої групи, серед яких співорганізатор та виконавці, повідомлено про підозру.