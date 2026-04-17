Інтерфакс-Україна
Телеком
09:49 17.04.2026

Петиція до Кабміну про відповідальність за створення та розповсюдження deepfake контенту набрала лише 50 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити кримінальну та цивільно-правову відповідальність за несанкціоноване створення та розповсюдження шкідливого синтетичного (deepfake) контенту не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 16 січня і станом на 17 квітня вона набрала лише 50 голосів із 25 тис. необхідних.

"З огляду на стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту, а саме deepfake-контенту (високоякісної цифрової фальсифікації зображення та голосу особи), в Україні виникла критична правова прогалина, яка загрожує національній безпеці, фінансовій системі та конституційним правам громадян", – йшлося в тексті петиції.

Автор петиції вважав, що підтримка цієї петиції суспільством стане важливим сигналом для органів державної влади щодо необхідності невідкладного розроблення та впровадження відповідного законодавства.

Зокрема, пропонувалося встановити, що створення, використання або розповсюдження цифрового контенту, що містить штучно синтезоване зображення або голос фізичної особи (deepfake), вчинене без її згоди з метою заподіяння шкоди честі, гідності чи діловій репутації особи – карається штрафом від 1,5 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 60 до 100 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Твкож, якщо вищевказані дії вчинені з метою шантажу, вимагання, або створення синтетичного (deepfake) контенту інтимного характеру (контенту порнографічного характеру), пропонувалося карати обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років; дії, вчинені з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, впливу на результати виборів, роботу органів державної влади, або вчинені в умовах воєнного стану – позбавленням волі на строк від 7 до 12 років; дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб – позбавленням волі на строк від 8 до 12 років; дії, які вчинені організованою групою або якщо вони спричинили тяжкі наслідки – позбавленням волі на строк від 12 до 15 років.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 17.04.2026
Петиція до Кабміну із закликом дозволити впускати тварин в громадські заклади набрала лише 130 голосів

Петиція до Кабміну із закликом дозволити впускати тварин в громадські заклади набрала лише 130 голосів

09:45 16.04.2026
Петиція до Кабміну про перенесення НМТ щонайменше до серпня набрала лише 34 голоси

Петиція до Кабміну про перенесення НМТ щонайменше до серпня набрала лише 34 голоси

09:12 15.04.2026
Петиція до Кабміну про демобілізацію чоловіків 55+, які набули права на цивільну пенсію набрала лише 165 голосів

Петиція до Кабміну про демобілізацію чоловіків 55+, які набули права на цивільну пенсію набрала лише 165 голосів

10:03 08.04.2026
Петиція до Кабміну про обмеження зарплат і премій чиновникам місцевого самоврядування не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну про обмеження зарплат і премій чиновникам місцевого самоврядування не набрала необхідних голосів

15:00 07.04.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплат працівникам ДСНС набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про підвищення зарплат працівникам ДСНС набрала 25 тис. голосів

09:18 07.04.2026
Петиція до Кабміну про відміну поділу майна навпіл після розлучення набрала лише 20 голосів

Петиція до Кабміну про відміну поділу майна навпіл після розлучення набрала лише 20 голосів

10:05 06.04.2026
Петиція до Кабміну про повернення функції призначення та виплати соцдопомог до органів соцзахисту не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну про повернення функції призначення та виплати соцдопомог до органів соцзахисту не набрала необхідних голосів

09:31 06.04.2026
Петиція до Кабміну про скасування НМТ з математики для вступу на гуманітарні спеціальності набрала лише 170 голосів

Петиція до Кабміну про скасування НМТ з математики для вступу на гуманітарні спеціальності набрала лише 170 голосів

18:26 05.04.2026
Петиція із закликом повернути Майдану Незалежності історичний вигляд не набрала необхідних голосів

Петиція із закликом повернути Майдану Незалежності історичний вигляд не набрала необхідних голосів

16:56 05.04.2026
Петиція про створення Меморіалу Героїв Небесної сотні на Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

Петиція про створення Меморіалу Героїв Небесної сотні на Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

"Укрпошта" спільно з Коордштабом з поводження з військовополоненими оголосили конкурс ескізів поштової марки "Ми чекаємо!"

Затримано зловмисників, які організували ботоферму для вимагання "криптоборгів" з українців

Стартував конкурс "Handwritten to Data" з ШІ-рішень для цифровізації державних архівів із призовим фондом $7 тис

PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

Хакерська атака РФ не призвела до витоків з баз даних та державних інформресурсів – т.в.о. голови АРМА

Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

Amazon купує супутникову компанію Globalstar за $11,57 млрд

Nvidia представила ШІ-моделі для оптимізації роботи квантових комп'ютерів

Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

Мінцифри спільно з PlayCity запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу на порталі "Дія"

