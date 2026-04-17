Петиція до Кабміну про відповідальність за створення та розповсюдження deepfake контенту набрала лише 50 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити кримінальну та цивільно-правову відповідальність за несанкціоноване створення та розповсюдження шкідливого синтетичного (deepfake) контенту не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 16 січня і станом на 17 квітня вона набрала лише 50 голосів із 25 тис. необхідних.

"З огляду на стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту, а саме deepfake-контенту (високоякісної цифрової фальсифікації зображення та голосу особи), в Україні виникла критична правова прогалина, яка загрожує національній безпеці, фінансовій системі та конституційним правам громадян", – йшлося в тексті петиції.

Автор петиції вважав, що підтримка цієї петиції суспільством стане важливим сигналом для органів державної влади щодо необхідності невідкладного розроблення та впровадження відповідного законодавства.

Зокрема, пропонувалося встановити, що створення, використання або розповсюдження цифрового контенту, що містить штучно синтезоване зображення або голос фізичної особи (deepfake), вчинене без її згоди з метою заподіяння шкоди честі, гідності чи діловій репутації особи – карається штрафом від 1,5 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 60 до 100 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Твкож, якщо вищевказані дії вчинені з метою шантажу, вимагання, або створення синтетичного (deepfake) контенту інтимного характеру (контенту порнографічного характеру), пропонувалося карати обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років; дії, вчинені з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, впливу на результати виборів, роботу органів державної влади, або вчинені в умовах воєнного стану – позбавленням волі на строк від 7 до 12 років; дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб – позбавленням волі на строк від 8 до 12 років; дії, які вчинені організованою групою або якщо вони спричинили тяжкі наслідки – позбавленням волі на строк від 12 до 15 років.