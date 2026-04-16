20:52 16.04.2026

Стартував конкурс "Handwritten to Data" з ШІ-рішень для цифровізації державних архівів із призовим фондом $7 тис

Конкурс "Handwritten to Data" зі створення ШІ-рішень для розпізнавання державних рукописних документів із призовим фондом $7 тис. стартував у четвер, 16 квітня, йдеться у повідомлені на платформі Kaggle.

"Держава навчилась приймати документи онлайн. Але всередині системи досі існують тисячі рукописних архівів, які неможливо швидко прочитати й обробити. Це бар'єр, який гальмує цифровізацію не менше, ніж недосконале законодавство. Handwritten to Data – це шанс для AI-фахівців вирішити реальну державну проблему з реальними даними", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Циборт.

Як повідомляється на сайті АІ House, участь у ньому можуть взяти AI/ML-інженери, data scientists, дослідники, студенти технічних спеціальностей, стартапи, R&D-команди та університетські лабораторії.

На першому онлайн-етапі, який продовжиться до 15 червня, на платформі Kaggle учасники виконуватимуть завдання, а їх результати оцінюватимуться автоматично, тоді як на фінальному етапі офлайн у Києві 4 липня відібрані на першому етапі команди презентуватимуть свої рішення наживо.

Передбачається, що учасники будуватимуть CV-рішення для розпізнавання українських рукописних документів, зокрема заяв, довідок, журналів, підписів, печаток та архівних матеріалів.

В результаті конкурсу буде визначено три команди-переможці. Приз на 1-ше місце складає $4 тис., за 2-ге – $2 тис., за 3-тє – $1 тис.

Мета конкурсу – створити інструменти, які можуть бути впроваджені надалі на практиці Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Державною архівною службою та багатьма іншими структурами, спрощуючи обробку документів та пришвидшуючи надання державних послуг, повідомляється на платформі Kaggle. Передбачається можливість впровадження цих рішень у публічному секторі разом із партнерами проєкту, зокрема Міністерством економіки України, а також можливість перевірити рішення на реальних випадках у державних сервісах, зокрема єДозвіл.

Генеральними партнерами ініціативи виступають monobank та українська ІТ-компанія MacPaw, а серед інших партнерів ініціативи – Міністерство цифрової трансформації, найбільший мобільний оператор України "Київстар", AWS, SoftServe, Keymakr, Держвна архівна служба, KSE, УКУ, Corezoid, НСТУ та інші структури.

"Київстар" проходить шлях трансформації – від традиційного телеком-оператора до повноцінної екосистеми цифрових сервісів. Підтримуючи ініціативу "Handwritten to Data", ми прагнемо сприяти цифровій розбудові країни – зокрема там, де технології здатні суттєво підвищити ефективність державних процесів", – прокоментувала участь у челенджі директорка з корпоративних питань та комунікацій "Київстар" Юлія Завалішина.

AI House – некомерційна організація, головна мета якої розбудувати найбільше AI-ком'юніті в Україні задля народження нових продуктових AI-стартапів, розвитку галузі штучного інтелекту та технологічного сектору в цілому.

 

 

