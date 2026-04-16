PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity оштрафувало на 4,3 млн грн ліцензованого організатора онлайн-казино ТОВ "Паті Пленет " за допуск особи з Реєстру обмежених до гри.

Як повідомило PlayCity в Телеграм в четвер, порушення було встановлено за результатами позапланової перевірки після звернення людини.

Зазначається, що на добровільну сплату штрафу компанія має три місяці з моменту застосування штрафної санкції.

"Організатори зобов'язані ідентифікувати гравців перед грою та забезпечувати недопуск до гри осіб, яким обмежено доступ", – зауважили в держагентстві.

Декілька днів тому PlayCity також оштрафувало на понад 5 млн грн ФК "Шахтар" за незаконну рекламу азартних ігор. Тоді порушення було виявлено під час моніторингу: на сайті ФК "Шахтар" була публікація реклами з фото осіб, які не досягли 21 року, разом із брендом організатора азартних ігор.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).