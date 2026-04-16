Інтерфакс-Україна
Телеком
19:37 16.04.2026

PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

1 хв читати

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity оштрафувало на 4,3 млн грн ліцензованого організатора онлайн-казино ТОВ "Паті Пленет " за допуск особи з Реєстру обмежених до гри.

Як повідомило PlayCity в Телеграм в четвер, порушення було встановлено за результатами позапланової перевірки після звернення людини.

Зазначається, що на добровільну сплату штрафу компанія має три місяці з моменту застосування штрафної санкції.

"Організатори зобов'язані ідентифікувати гравців перед грою та забезпечувати недопуск до гри осіб, яким обмежено доступ", – зауважили в держагентстві.

Декілька днів тому PlayCity також оштрафувало на понад 5 млн грн ФК "Шахтар" за незаконну рекламу азартних ігор. Тоді порушення було виявлено під час моніторингу: на сайті ФК "Шахтар" була публікація реклами з фото осіб, які не досягли 21 року, разом із брендом організатора азартних ігор.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

 

 

Теги: #playcity #штраф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 10.04.2026
Перші дві компанії приєдналися до Держсистеми онлайн-моніторингу азартних ігор – PlayCity

12:39 09.04.2026
PlayCity планує отримати фінансування другої черги Держсистеми онлайн-моніторингу азартних ігор через систему Dream

21:09 07.04.2026
В Україні впроваджують онлайн-моніторинг грального бізнесу та обмеження для військових — підсумки року реформи від Мінцифри

15:22 01.04.2026
Раді пропонують штраф за перевезення нелегальних мігрантів узгодити з нормами ЄС

13:03 27.03.2026
"Укрпошта" сплатила штраф НБУ 255 тис. грн, але оскаржуватиме його

12:43 26.03.2026
PlayCity анулювало ліцензію лотереям "Патріот" через інформацію про бенефіціара від ДБР

15:56 24.03.2026
PlayCity оштрафувало блогерку Омович на 5 млн грн за рекламу онлайн-казино

18:20 17.03.2026
НБУ оштрафував АТ "Укрпошта" на 255 тис. грн. за неподання до Нацбанку запитуваних документів у встановлені строки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА