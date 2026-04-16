Хакерська атака РФ не призвела до витоків з баз даних та державних інформресурсів – т.в.о. голови АРМА

Т.в.о. голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Ярослава Максименко підтвердила інформацію про хакерську атаку, здійснену проти працівників Агентства, але повідомила, що зловмисники не змогли отримати доступ до внутрішніх інформаційних систем відомства.

"Управління цифрової трансформації у взаємодії з Держспецзв'язком перевірило інформацію про можливий витік інформації внаслідок кібератак інциденту за можливої участі російських хакерів. За результатами перевірки встановлено, що доступ до внутрішніх інформаційних систем отримано не було, витік з баз даних та державних інформаційних ресурсів не відбувся", – повідомила Максименко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, наразі мова йде про доступ до поштових скриньок працівників державного органу. "Інформація передана до правоохоронних органів для надання правової оцінки та прийняття рішення відповідно до чинного законодавства України", – повідомила Максименко.

Як повідомлялося, понад 170 облікових записів електронної пошти, що належать прокурорам та слідчим по всій Україні, було зламано протягом останніх кількох місяців хакерами, які пов’язані з державою-агресором. Агентство Reuters у середу повідомило, що хакери зламали облікові записи Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і навчального центру прокурорів, також атаки були спрямовані на АРМА, яке, зокрема, контролює активи, вилучені у злочинців та російських колаборантів.

Повідомляється, що російська шпигунська кампанія також зачепила військові та урядові аккаунти Румунії, Греції, Болгарії та Сербії.