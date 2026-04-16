10:58 16.04.2026

Хакерська атака РФ не призвела до витоків з баз даних та державних інформресурсів – т.в.о. голови АРМА

Т.в.о. голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Ярослава Максименко підтвердила інформацію про хакерську атаку, здійснену проти працівників Агентства, але повідомила, що зловмисники не змогли отримати доступ до внутрішніх інформаційних систем відомства.

"Управління цифрової трансформації у взаємодії з Держспецзв'язком перевірило інформацію про можливий витік інформації внаслідок кібератак інциденту за можливої участі російських хакерів. За результатами перевірки встановлено, що доступ до внутрішніх інформаційних систем отримано не було, витік з баз даних та державних інформаційних ресурсів не відбувся", – повідомила Максименко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, наразі мова йде про доступ до поштових скриньок працівників державного органу. "Інформація передана до правоохоронних органів для надання правової оцінки та прийняття рішення відповідно до чинного законодавства України", – повідомила Максименко.

Як повідомлялося, понад 170 облікових записів електронної пошти, що належать прокурорам та слідчим по всій Україні, було зламано протягом останніх кількох місяців хакерами, які пов’язані з державою-агресором. Агентство Reuters у середу повідомило, що хакери зламали облікові записи Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і навчального центру прокурорів, також атаки були спрямовані на АРМА, яке, зокрема, контролює активи, вилучені у злочинців та російських колаборантів.

Повідомляється, що російська шпигунська кампанія також зачепила військові та урядові аккаунти Румунії, Греції, Болгарії та Сербії.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:57 16.04.2026
Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

21:37 08.04.2026
Комісія з визначення управителя складних активів АРМА обрала головою очільницю РБО Фельдгузен

Комісія з визначення управителя складних активів АРМА обрала головою очільницю РБО Фельдгузен

16:36 08.04.2026
Суд зобов'язав відкрити справу через неповернення АРМА вилученого майна, в Агентстві заявляють про відсутність порушень

Суд зобов'язав відкрити справу через неповернення АРМА вилученого майна, в Агентстві заявляють про відсутність порушень

17:23 05.04.2026
Т.в.о. голови АРМА Максименко: основна мета реформи Агентства – посилення його інституційної спроможності

Т.в.о. голови АРМА Максименко: основна мета реформи Агентства – посилення його інституційної спроможності

14:08 05.04.2026
Т.в.о.голови АРМА: з повагою ставлюся до рішень конкурсної комісії

Т.в.о.голови АРМА: з повагою ставлюся до рішень конкурсної комісії

11:26 24.07.2025
Близько 400 організацій стали жертвами хакерської атаки на сервери Microsoft SharePoint

Близько 400 організацій стали жертвами хакерської атаки на сервери Microsoft SharePoint

12:05 21.04.2024
CERT-UA розкрила плани хакерів Sandworm атакувати два десятки об'єктів критичної інфраструктури України

CERT-UA розкрила плани хакерів Sandworm атакувати два десятки об'єктів критичної інфраструктури України

16:48 09.04.2024
Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру "Москолектору" - джерело

Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру "Москолектору" - джерело

10:10 04.04.2024
Атаку на "Київстар" здійснили хакери російського ГРУ, матеріали буде передано в Гаагу - СБУ

Атаку на "Київстар" здійснили хакери російського ГРУ, матеріали буде передано в Гаагу - СБУ

11:09 07.02.2024
Лісовий заявляє про атаки РФ на сайт Міносвіти

Лісовий заявляє про атаки РФ на сайт Міносвіти

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

Стартував конкурс "Handwritten to Data" з ШІ-рішень для цифровізації державних архівів із призовим фондом $7 тис

PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

Amazon купує супутникову компанію Globalstar за $11,57 млрд

Nvidia представила ШІ-моделі для оптимізації роботи квантових комп'ютерів

Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

Мінцифри спільно з PlayCity запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу на порталі "Дія"

Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

Пов'язані з РФ хакери зламали понад 170 e-mail українських прокурорів та слідчих – ЗМІ

