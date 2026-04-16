Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

Сервіси лідера експрес-відправлень в Україні "Нової пошти", які не працювали зранку 16 квітня через технічний збій, станом на 10:00 відновили роботу, йдеться у повідомленні компанії.

У компанії уточнили, що "Нова пошта" не зупиняла роботу, зокрема були використані резервні схеми для сортування та доставки посилок.

Раніше в соціальних мережах користувачі повідомляли про збої в роботі застосунку компанії.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.