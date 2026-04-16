Інтерфакс-Україна
Телеком
10:35 16.04.2026

Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

1 хв читати
Сервіси лідера експрес-відправлень в Україні "Нової пошти", які не працювали зранку 16 квітня через технічний збій, станом на 10:00 відновили роботу, йдеться у повідомленні компанії.

"Сервіси "Нової пошти" тимчасово не працювали через технічний збій. Станом на 10:00 роботу всіх сервісів відновлено", – повідомила "Нова пошта" в Телеграм в четвер.

У компанії уточнили, що "Нова пошта" не зупиняла роботу, зокрема були використані резервні схеми для сортування та доставки посилок.

Раніше в соціальних мережах користувачі повідомляли про збої в роботі застосунку компанії.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #збій #сервіси #відновлення #нова_пошта

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА