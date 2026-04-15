22:59 15.04.2026

Amazon купує супутникову компанію Globalstar за $11,57 млрд

Американська Amazon.com Inc. купує Globalstar за $11,57 млрд, що зміцнить її супутниковий бізнес і дасть змогу посилити конкуренцію з більшим суперником – сервісом Starlink від SpaceX

Як повідомляють у пресрелізі Amazon, акціонери Globalstar можуть отримати за кожну акцію компанії або $90 грошима, або 0,321 звичайної акції Amazon.

Угоду планують завершити у 2027 році після отримання схвалень з боку регулюючих органів і виконання низки інших умов.

Компанія планує розширити свою мережу, розгорнувши близько 3,2 тис. супутників на низькій навколоземній орбіті до 2029 року, водночас приблизно половину з них має бути введено в експлуатацію до липня 2026 року. Наразі компанія керує мережею з понад 200 супутників і готується до запуску супутникових інтернет-послуг наприкінці цього року.

Globalstar надає послуги голосового зв'язку, передачі даних та інші телекомунікаційні послуги підприємствам, органам влади та споживачам. Компанія відома як постачальник послуги "екстрений SOS" для Apple Inc., вона управляє приблизно двома десятками супутників на низькій навколоземній орбіті. Наприкінці 2025 року компанія заявила, що за підтримки Apple вона розширить мережу до 54 супутників, включно з невеликою кількістю резервних.

Amazon у вівторок повідомила, що продовжить надавати Apple супутникові послуги після купівлі Globalstar.

Котирування акцій Amazon під час попередніх торгів у вівторок зростають на 1,2%. Ринкова вартість компанії за останні дванадцять місяців збільшилася на 33% (до $2,58 трлн).

Папери Globalstar підскочили в ціні більш ніж на 9% (до $79,5). Капіталізація компанії за рік злетіла в 3,7 раза (до $9,4 млрд).

