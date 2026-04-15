Nvidia представила ШІ-моделі для оптимізації роботи квантових комп'ютерів

Американська Nvidia Corp. представила першу в світі лінійку квантових ШІ-моделей з відкритим вихідним кодом (open source).

Сімейство Ising має допомогти вченим і підприємствам у розробці масштабованих високопродуктивних квантових систем прикладного призначення, йдеться в її повідомленні. Квантові комп'ютери дадуть змогу значно прискорити обробку даних, але поки що мають порівняно малу потужність і використовуються переважно в дослідницьких цілях.

Голова Nvidia Дженсен Хуан на початку минулого року зазначав, що "дуже корисні" квантові комп'ютери навряд чи з'являться раніше, ніж за десятки років, а голова Google Сундар Пічаї заявляв, що квантові комп'ютери зможуть приносити практичну користь через п'ять-десять років.

Квантові процесори, серед інших, уже представили Google, Microsoft і Amazon.

Моделі Ising забезпечують "найкраще у світі" ШІ-калібрування квантових процесорів і дають змогу проводити декодування з метою корекції помилок у 2,5 раза швидше та втричі точніше за традиційні методи, пише Nvidia.

"ШІ – це ключ до того, щоб перетворити сьогоднішні квантові процесори на великомасштабні, надійні комп'ютери, – заявляє компанія. – Відкриті моделі дають змогу розробникам створювати високопродуктивний ШІ, зберігати контроль над даними та інфраструктурою".

За словами Хуана, ШІ має величезне значення для того, щоб квантові обчислення приносили практичну користь, і з появою Ising стає "операційною системою квантових машин".

Платформа Ising включає настроювані моделі, інструменти та дані для прискорення роботи квантових процесорів.

Зокрема, Ising Calibration – це візуально-мовна модель (vision language model, VLM), яка може швидко інтерпретувати показники квантових процесорів і реагувати на них. Це дає змогу АІ-агентам автоматизувати безперервне калібрування, скорочувати часові витрати з днів до годин.

Модель Ising Decoding заснована на архітектурі тривимірної згорткової нейромережі (convolutional neural network, CNN) і призначена для декодування в режимі реального часу з метою корекції помилок квантових обчислень. Одна з її версій орієнтована на максимальну швидкість, інша – на максимальну точність.

Значні прориви в корекції помилок і калібруванні необхідні для того, щоб квантові комп'ютери могли приносити практичну користь у великих масштабах, зазначає Nvidia.

Ising доповнює гібридну квантово-класичну програмну платформу Nvidia CUDA-Q і може працювати у зв'язці з представленою наприкінці минулого року системою NVQLink для інтеграції ШІ-чипів Nvidia у квантові комп'ютери, що дає дослідникам і розробникам "повний комплект інструментів, необхідних для перетворення сьогоднішніх кубітів (квантових одиниць інформації – ІФ-У) на завтрашні прискорені квантові суперкомп'ютери".

За прогнозами аналітичної компанії Resonance, 2030 року розмір ринку квантових обчислень перевищить $11 млрд. 2024 року він становив лише $1,7 млрд, зазначає Stratistics Market Research Consulting.