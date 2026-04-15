Інтерфакс-Україна
Телеком
20:42 15.04.2026

Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

2 хв читати
Nova Post, яка вийшла на ринок Нідерландів наприкінці 2024 року з послугою адресної доставки, за 2025 рік збільшила обсяги відправлень в цій країні вп'ятеро завдяки розширенню мережі, співпраці з локальними партнерами та e-commerce платформами.

Як йдеться у повідомленні "Нової пошти" в телеграм в середу, станом на зараз клієнтам в Нідерландах доступно майже 1,4 тис. точок сервісу, а цього року компанія планує інтеграцію з Vinted Gо, що додасть ще 1,7 тис. поштоматів та пунктів видачі у країні.

Окрім того, Nova Post має наміри співпрацювати з платформою автоматизації доставки для інтернет-магазинів Sendcloud, що дасть бізнес-клієнтам змогу працювати з Nova Post через єдину систему управління доставкою.

Зазначається, що компанія перебуває у пошуках партнерів для подальшого відкриття мінівідділень в Амстердамі, Роттердамі, Гаазі, Бреді та Ейндховені, тоді як у 2025 році відкрила вантажне відділення в Утрехті та пункт приймання і видачі в Роттердамі.

В той же час інформація про обсяг відправлень в Нідерландах за 2025 рік в повідомленні відсутня.

Співвласник лідера експрес-доставки "Нової пошти" В'ячеслав Климов у березні цього року розповів, що Nova Post Europe планує у 2026 році збільшити мережу відділень у Європі вдвічі та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки.

Nova Post Europe у 2025 році обробила 13 млн міжнародних відправлень, а у 2026 році планує наростити цей обсяг на понад 30% і підтримувати такий темп до 2030 року, повідомив раніше CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець в інтерв'ю Forbes Ukraine. За його словами, ці плани буде підкріплено новим етапом європейської експансії із інвестиціями на понад $5 млн.

Основним видом діяльності "Нової пошти", основного активу групи NOVA, є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і Климов.

 

Теги: #нідерланди #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 16.04.2026
Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

18:19 16.04.2026
Санкції проти РФ буде продовжено, після виборів в Угорщині більше шансів робити це на рівні ЄС – прем'єр Нідерландів

18:02 16.04.2026
Нідерланди інвестують EUR482 млн в ОПК в рамках нової угоди про партнерство з Україною – прем'єр

17:47 16.04.2026
Україна запропонувала Нідерландам drone deal – Зеленський

10:35 16.04.2026
Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

01:59 16.04.2026
Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Роттердам-Гаага

19:57 15.04.2026
Нідерланди інвестують 248 млн євро в дрони для України

18:32 15.04.2026
13:01 10.04.2026
Співвласник "Нової пошти" та гендиректор "Укрпошти" знову розкритикували законопроєкт з оподаткування посилок

10:36 09.04.2026
Внаслідок нічної атаки знищено відділення "Нової пошти" в Запорізькій області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА