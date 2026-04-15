Мінцифри спільно з PlayCity запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу на порталі "Дія"

На порталі "Дія" відтепер бізнес зможе отримати ліцензію на організацію і проведення азартних ігор онлайн, без паперових документів та офлайн-взаємодії з державою, йдеться у повідомленні державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity.

Згідно з опублікованим релізом PlayCity, заяву можна буде сформувати в електронному кабінеті на порталі "Дія" та підписати КЕП. Частину даних система підтягуватиме автоматично з державних реєстрів, зокрема, про відповідну компанію, її власників та бенефіціарів.

Зазначається, що подані заяви розглядатиме PlayCity, а рішення про видачу ліцензії чи відмову, заявник отримуватиме онлайн через "Дію".

Передбачається, що онлайн компанії зможуть подати заяву про отримання ліцензії для організації та проведення азартних ігор у казино, букмекерської діяльності, залів гральних автоматів, онлайн-покеру, а також надання послуг у сфері азартних ігор – В2В.

В.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в Телеграм повідомив, що паралельно Мінцифри спільно з PlayCity підготували зміни до профільного законодавства, які дозволять посилити перевірку компаній на вході в ринок щодо репутації, добросовісності, структури власності та відсутності зв'язків із державою-агресором.

"Наша мета – сформувати прозорий і контрольований ринок, у якому цифрові інструменти забезпечують як зручність для бізнесу, так і довіру до держави", – наголосив Борняков.

Як повідомлялось, до тестового режиму Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) азартних ігор вже підключено перших двох організаторів, надалі система охоплюватиме увесь ліцензований ринок.