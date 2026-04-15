Інтерфакс-Україна
Телеком
19:42 15.04.2026

Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі
Фото: Pixabay

Україна спільно з Німеччиною тестуватиме роботу штучного інтелекту (ШІ) в держсекторі та розроблятиме суверенні ШІ-моделі, йдеться у повідомленні в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова.

"Провів зустріч із Федеральним міністром цифровізації Німеччини Карстеном Вільдбергером. Домовилися про розширення стратегічного партнерства та спільні ІТ-проєкти", – написав Борняков у Телеграм в середу.

За його словами, країни  також спільно працюють над тим, щоб українські електронні підписи визнавали в Німеччині. Відповідне рішення спростить транскордонний бізнес та поглибить інтеграцію до Єдиного цифрового ринку.

Серед інших напрямків партнерства є кіберстійкість,  де український досвід захисту цифрової інфраструктури під час війни важливий для посилення кіберстійкості європейських держав, йдеться у повідомленні.

"Україна більше не просто споживач технологій. Сьогодні ми експортуємо інновації та розбудовуємо технологічний суверенітет", – наголосив Борняков.

 

Теги: #ші #німеччина #співпраця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:52 16.04.2026
Стартував конкурс "Handwritten to Data" з ШІ-рішень для цифровізації державних архівів із призовим фондом $7 тис

Стартував конкурс "Handwritten to Data" з ШІ-рішень для цифровізації державних архівів із призовим фондом $7 тис

20:41 16.04.2026
Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

19:32 16.04.2026
Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

22:57 15.04.2026
Nvidia представила ШІ-моделі для оптимізації роботи квантових комп'ютерів

Nvidia представила ШІ-моделі для оптимізації роботи квантових комп'ютерів

22:19 15.04.2026
Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

20:58 15.04.2026
Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

16:02 15.04.2026
ШІ призводить до фундаментального зсуву в галузі фінансів – керівник напряму цифрових банків у BBVA

ШІ призводить до фундаментального зсуву в галузі фінансів – керівник напряму цифрових банків у BBVA

13:58 15.04.2026
Федоров обговорив із депутатами Бундестагу поглиблення співпраці та обмін бойовим досвідом у межах Test in Ukraine

Федоров обговорив із депутатами Бундестагу поглиблення співпраці та обмін бойовим досвідом у межах Test in Ukraine

11:40 15.04.2026
Україна очікує від Німеччини передачі ГТУ з Північного потоку для ремонту Криворізької ТЕЦ – Шмигаль

Україна очікує від Німеччини передачі ГТУ з Північного потоку для ремонту Криворізької ТЕЦ – Шмигаль

11:06 15.04.2026
Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

Хакерська атака РФ не призвела до витоків з баз даних та державних інформресурсів – т.в.о. голови АРМА

Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

Amazon купує супутникову компанію Globalstar за $11,57 млрд

Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

Мінцифри спільно з PlayCity запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу на порталі "Дія"

Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

Пов'язані з РФ хакери зламали понад 170 e-mail українських прокурорів та слідчих – ЗМІ

"Київстар" планує переобрати директорами ексдержсекретаря США Помпео та ексглаву "Майкрософт Україна" Шимківа

"Укрпошта" оновила послугу "Лист з описом вкладення" та майже вдвічі зменшила її вартість

