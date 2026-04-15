Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

Україна спільно з Німеччиною тестуватиме роботу штучного інтелекту (ШІ) в держсекторі та розроблятиме суверенні ШІ-моделі, йдеться у повідомленні в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова.

"Провів зустріч із Федеральним міністром цифровізації Німеччини Карстеном Вільдбергером. Домовилися про розширення стратегічного партнерства та спільні ІТ-проєкти", – написав Борняков у Телеграм в середу.

За його словами, країни також спільно працюють над тим, щоб українські електронні підписи визнавали в Німеччині. Відповідне рішення спростить транскордонний бізнес та поглибить інтеграцію до Єдиного цифрового ринку.

Серед інших напрямків партнерства є кіберстійкість, де український досвід захисту цифрової інфраструктури під час війни важливий для посилення кіберстійкості європейських держав, йдеться у повідомленні.

"Україна більше не просто споживач технологій. Сьогодні ми експортуємо інновації та розбудовуємо технологічний суверенітет", – наголосив Борняков.