Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

Фото: Нова пошта

Nova Post, яка вийшла на ринок Нідерландів наприкінці 2024 року з послугою адресної доставки, за 2025 рік збільшила обсяги відправлень в цій країні вп’ятеро завдяки розширенню мережі, співпраці з локальними партнерами та e-commerce платформами.

Як йдеться у повідомленні "Нової пошти" в телеграм в середу, станом на зараз клієнтам в Нідерландах доступно майже 1,4 тис. точок сервісу, а цього року компанія планує інтеграцію з Vinted Gо, що додасть ще 1,7 тис. поштоматів та пунктів видачі у країні.

Окрім того, Nova Post має наміри співпрацювати з платформою автоматизації доставки для інтернет-магазинів Sendcloud, що дасть бізнес-клієнтам змогу працювати з Nova Post через єдину систему управління доставкою.

Зазначається, що компанія перебуває у пошуках партнерів для подальшого відкриття мінівідділень в Амстердамі, Роттердамі, Гаазі, Бреді та Ейндховені, тоді як у 2025 році відкрила вантажне відділення в Утрехті та пункт приймання і видачі в Роттердамі.

В той же час інформація про обсяг відправлень в Нідерландах за 2025 рік в повідомленні відсутня.

Співвласник лідера експрес-доставки "Нової пошти" В’ячеслав Климов у березні цього року розповів, що Nova Post Europe планує у 2026 році збільшити мережу відділень у Європі вдвічі та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки.

Nova Post Europe у 2025 році обробила 13 млн міжнародних відправлень, а у 2026 році планує наростити цей обсяг на понад 30% і підтримувати такий темп до 2030 року, повідомив раніше CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець в інтерв’ю Forbes Ukraine. За його словами, ці плани буде підкріплено новим етапом європейської експансії із інвестиціями на понад $5 млн.

Основним видом діяльності "Нової пошти", основного активу групи NOVA, є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і Климов.