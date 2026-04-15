Інтерфакс-Україна
Телеком
17:19 15.04.2026

Пов'язані з РФ хакери зламали понад 170 e-mail українських прокурорів та слідчих – ЗМІ

1 хв читати
Пов'язані з РФ хакери зламали понад 170 e-mail українських прокурорів та слідчих – ЗМІ

Понад 170 облікових записів електронної пошти, що належать прокурорам та слідчим по всій Україні, було зламано протягом останніх кількох місяців хакерами, які пов’язані з державою-агресором, пише Reuters у середу.

"Дані було ненавмисно оприлюднено в інтернеті хакерами та виявлено колективом британських та американських дослідників кіберзагроз Ctrl-Alt-Intel. Ctrl-Alt-Intel повідомив, що дані, котрі залишилися на сервері, включаючи журнали успішних хакерських операцій та тисячі викрадених електронних листів, свідчать, що хакери зламали щонайменше 284 поштові скриньки між вереснем 2024 року та березнем 2026 року", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це вказує на стеження російських шпигунів за українськими чиновниками, яким доручено викорінювати корупцію та російських колаборантів.

Дані показали, що хакери зламали облікові записи Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і навчального центру прокурорів. Також атаки були спрямовані на Агентство з повернення та управління активами України (АРМА), яке, зокрема, контролює активи, вилучені у злочинців та російських колаборантів.

Повідомляється, що російська шпигунська кампанія також зачепила військові та урядові аккаунти Румунії, Греції, Болгарії та Сербії.

Теги: #пошта #злом #хакери #слідчі #прокурори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА