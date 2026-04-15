Інтерфакс-Україна
Телеком
14:00 15.04.2026

"Київстар" планує переобрати директорами ексдержсекретаря США Помпео та ексглаву "Майкрософт Україна" Шимківа

2 хв читати
Фото: https://t.me/mzu_official

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" планує на річних загальних зборах акціонерів 12 травня переобрати на новий термін всіх 10 членів ради директорів, у тому числі ексдержсекретаря США Майка Помпео та ексгенерального директора "Майкрософт Україна" (2007-2014) та ексзаступника глави Адміністрації України (2014-2018) Дмитра Шимківа, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з релізом "Київстар", також планується знову затвердити членами ради Сердара Четіна, Бетсі Коена, Огі К. Фабелу II, ексголову консервативної партії Великої Британії Брендона Льюїса, Озера Бурака, юрисконсульта LetterOne Дункана Перрі, колишній топменеджер KPMG Міхеля Сотінга та голову ради директорів Каана Терзіоглу.

"Київстар" продемонстрував високі результати у 2025 році, підтвердивши нашу стратегію… Доходи від цифрових технологій зросли більш ніж у шість разів у річному обчисленні – до 15,7% від доходів за четвертий квартал, тоді як наше партнерство зі SpaceX сприяє розвитку зв’язку наступного покоління", – цитуються у релізі слова Терзіоглу.

Окрім обрання членів ради директорів, у порядку денному загальних зборів також призначення UHY LLP аудитором компанії.

Під час щорічних загальних зборах додатково буде запропоновано внести поправку до статуту для оптимізації процесу визначення винагороди шляхом безпосереднього надання повноважень комітету з винагород.

Як повідомлялося, Група "Київстар" у 2025 році збільшила прибуток EBITDA на 30% – до 27 млрд грн за зростання виручки на 30,3% – до 48,2 млрд грн, у тому числі у четвертому кварталі минулого року EBITDA збільшилася на 23,1% – до 7,2 млрд грн за зростання виручки на 30,1% – до 13,5 млрд грн.

"Київстар" станом на кінець 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв’язку.

Теги: #шимків #київстар #помпео

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА