Інтерфакс-Україна
Телеком
10:43 15.04.2026

"Укрпошта" оновила послугу "Лист з описом вкладення" та майже вдвічі зменшила її вартість

АТ "Укрпошта" оновило вартість послуги "Лист з описом вкладення" з можливістю відтепер надсилати документи з юридично значущим підтвердженням за ціною від 72 грн замість 126 грн раніше, йдеться у повідомленні компанії в середу.

Згідно з релізом "Укрпошти", оновлення послуги було впроваджено у відповідь на зворотний зв’язок від клієнтів, зокрема державних установ, юристів, нотаріусів та всіх, хто регулярно надсилає документи.

"Коли йдеться про важливі документи, клієнту потрібні не складні правила, а зрозумілий сервіс, прозора ціна і впевненість у процедурі. Саме тому ми зробили цю послугу доступнішою, а її оформлення – простішим і зручнішим, зокрема онлайн", – уточнюють в "Укрпошті".

Національний оператор пояснив, що відтепер окремо оплачується вага відправлення і окремо – опис вкладення. Крім того, оновлений продукт передбачає адресну доставку з верифікацією отримувача.

Зазначається, що наразі діють відповідні тарифи: до 50 г – 48 грн з урахуванням ПДВ, від 50 г до 2 кг – 96 грн з ПДВ, опис вкладення – 24 грн при оформленні онлайн або 48 грн у відділенні.

В "Укрпошті" зауважили, що оголошена цінність до 500 грн додана у вартість опису вкладення. Водночас, якщо вона становить від 501 грн до 5 тис. грн, доплата складатиме 24 грн.

Клієнти також матимуть можливість додати повідомлення про вручення, зокрема паперове коштуватиме 48 грн, електронне – 24 грн. SMS-інформування вже додано  у тариф,йдеться у повідомленні.

Національний поштовий оператор зауважив, що опис вкладення більше не використовується у сервісі "Укрпошта Документ", а також для посилок за тарифами "Базовий" і "Пріоритетний". Однак,за умови, коли клієнту потрібне саме підтвердження змісту відправлення, в "Укрпошті" радять обирати послугу "Лист з описом вкладення".

Як повідомлялось, "Укрпошта" з 1 квітня підвищила частину тарифів на пересилання посилок у зв’язку з зростанням витрат на пальне, обслуговування інфраструктури та підтримку роботи мережі в умовах відключень електроенергії.

За новими тарифами пересилання документів до 1 кг включно у межах України обійдеться у 55 грн, адресний забір або адресна доставку за одне відправлення – 45 грн, зворотна доставка документів – 40 грн, зберігання відправлення понад сім днів у містах та 14 днів у селах за кожний день – 10 грн.

АТ "Укрпошта" – національний оператор поштового зв’язку, який надає поштові, логістичні, фінансові та торговельні послуги приватним і корпоративним клієнтам. Компанія має понад 6 тис. відділень та 26 тис. точок обслуговування по всій Україні.

