Інтерфакс-Україна
Телеком
19:51 09.02.2026

"Нова пошта" збільшила кількість відділень – "Пунктів незламності" в столиці до 11

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта", що входить до група NOVA, запустив цілодобову роботу відділення №221 на вул. Будищанській, 7 на Троєщині, збільшивши кількість відділень – "Пунктів незламності" у Києві до 11, йдеться у повідомленні компанії у понеділок.

"Там можна буде зігрітися, перепочити, підзарядитися і підключитися до Wi-Fi", - наголосила "Нова пошта" в Телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, тепер на лівому березі у такому режимі працює 4 відділення: окрім зазначеного вище Nº19 на вул. Райдужній, 25Б; Nº52 на просп. Бажана, 3 та Nº184 на бульв. Верховної Ради, 145.

На правому березі мова йде про відділення Nº310 на вул. Бакинській, 30, Nº308 на вул. Нижній Вал, 7-9; Nº543на вул. Хрещатик, 16А; Nº58на вул. Олекси Тихого, 49; Nº243 на просп. Повітряних Сил, 3А; Nº88 на вул. Якуба Коласа 15 та Nº163 на вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5.

