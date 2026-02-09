Інтерфакс-Україна
Телеком
14:33 09.02.2026

Американський телеканал Newsmax анонсував запуск в Україні навесні 2026р.

2 хв читати
Новинний телеканал в США Newsmax оголосив про запуск навесні 2026 року нового телеканалу Newsmax Ukraine, що базуватиметься у Києві та працюватиме над виробництвом оригінального місцевого та регіонального контенту із забезпеченням українськомовної ретрансляції.

Згідно із пресрелізом у понеділок, на посаді генеральної продюсерки Newsmax Ukraine погоджено журналістку та медіаменеджерку Людмилу Немирю, яка відповідатиме за розвиток телеканалу, редакційну політику та інші аспекти.

Згідно з даними ресурсу YouControl, ТОВ "Телерадіокомпанія "НьюсМакс Україна" було зареєстровано наприкінці вересня2025 року зі статутним капіталом 1 млн грн.

Його засновниками виступило польське ТОВ "Варзар" латвійця Романа Варламовса з 85% та Немиря – 15%.

У релізі зазначається, що розроблені аналітичні та суспільно-політичні програми будуть націлені на аудиторію в Україні, Східній Європі та інших регіонах. Паралельно, телеканал розроблятиме формати англійською та російською мовами, адаптовані для міжнародної та регіональної аудиторії.

"Створення Newsmax Ukraine є важливою віхою у міжнародній стратегії розширення Newsmax, і ми раді бачити, як це партнерство втілюється в життя", – наголосив старший віцепрезидент із дистрибуції контенту Newsmax Ендрю Біґґерс.

Телеканал планує затвердити Київ як регіональний медіахаб для Східної Європи та за її межами, а також залучати журналістів і експертів із регіональною та міжнародною експертизою.

Newsmax Inc. котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: NMAX) і через Newsmax Broadcasting LLC управляє одним із провідних новинних медіа США — телеканалом Newsmax.

Медіаресурси Newsmax охоплюють понад 50 млн американців через Newsmax TV, застосунок Newsmax, вебсайт Newsmax.com та друковані видання, зокрема Newsmax Magazine.У соціальних мережах Newsmax має понад 22 мільйони підписників.

Телеканал було створено у 1998 році, а генеральним директором є Крістофер Радді.

Людмила Немиря є засновницею YouTube – каналу NemyriaLive, а також була засновницею та генеральним продюсером у Ukrlife.tv.

Джерело: https://www.facebook.com/ludmila.nemyria/about?locale=uk_UA

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=81792851#express-universal-file

 

Теги: #україна #newsmax #телеканал

