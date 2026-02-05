Інтерфакс-Україна
Телеком
19:47 05.02.2026

У військах РФ мають труднощі через блокування Starlink - джерело у генштабі ЗСУ

У російських військ виникли проблеми та фіксується спад активності на лінії фронту через блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету Starlink, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у Генеральному штабі Збройних сил України.

За словами співрозмовника агентства, відключення Starlink негативно вплинуло на звʼязок та управління військами РФ. На деяких ділянках фронту спостерігається зменшення кількості штурмів.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") заявив, що через блокування Starlink у російських військ "лягло все управління", а на багатьох напрямках зупинилися штурмові дії. За його словами, проблеми зі Starlink в українських підрозділів виникали лише там, де термінали вчасно не подали на внесення до "білого списку".

Міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що Starlink, які росіяни використовували у війні проти України, вже заблоковано. Реєстрація українських терміналів продовжується.

Раніше Федоров заявив про запуск верифікації терміналів Starlink в Україні.

Теги: #starlink #рф

