Маск закликав користувачів Starlink в Україні верифікувати термінали

Власник SpaceX американський бізнесмен Ілон Маск закликав користувачів супутникового інтернету Starlink, які перебувають в Україні, обов’язково зареєструвати свої термінали.

"Важливо зареєструвати свій термінал Starlink, якщо ви перебуваєте в Україні", — написав Маск у соцмережі X, перепостивши допис віцепрезидентки SpaceX з бізнес-операцій Лорен Дрейер щодо інструкцій з реєстрації терміналів.

З кінця минулого року російські війська почали масово оснащувати свої безпілотники супутниковими системами Starlink, що значно підвищило їхню ефективність як на полі бою, так і під час обстрілів вглибині території України.

Наприкінці січня міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що команда Міністерства оборони звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.

Першою реакцією стало обмеження швидкості, за яких працюють термінали супутникового зв’язку Starlink на території України.

Однак у якості довгострокового рішення Кабінет міністрів згодом ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для Starlink, завдяки чому в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, а інші будуть відключені.

Вже 4 лютого Федоров звернувся до командирів Сил оборони усіх рівнів із закликом організувати верифікацію терміналів Starlink - для цього необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у "білий список".

За його словами, активно йде процес верифікації Starlink в Україні, громадяни вже вносять термінали у "білий список", щоб забезпечити їх роботу.

Станом на кінець літа 2025 року, за даними Мінцифри України, воно забезпечило поставку близько 50 тис. терміналів Starlink з початку війни завдяки підтримці міжнародних партнерів. Їх роботу, окрім Польщі, оплачує і Німеччина. Окрім того, термінали Starlink завозять та використовують в Україну й інші користувачі, які сплачують за них самостійно. Загальна кількість терміналів Starlink в Україні на той момент оцінювалася приблизно у 100 тис.