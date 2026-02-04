Brave1 запрошує студентів на інженерний хакатон для реального defence tech рішення

Фото: https://t.me/zedigital

Кластер оборонних інновацій Brave1 проведе інженерне змагання для студентів та студенток, мета якого — створити реальне defence tech рішення, здатне відповісти на актуальні запити фронту, призовий фонд — 90 тис. грн, повідомила пресслужба Brave1.

Повідомляється, що "Brave Students: Дрон з лапками" — це челендж для талановитої молоді, яка буде розробляти технологію для так званих "вичікувальних" дронів — зовнішню механічну насадку для FPV, яка дозволить посадку та фіксацію безпілотника на природних і штучних поверхнях на висоті. Дрон має утримуватися без споживання енергії та виконувати контрольоване відпускання для продовження польоту.

Для участі в змаганні студентські команди закладів передвищої та вищої освіти в складі до 5 осіб мають подати проєктний опис свого рішення. Команду можна формувати не лише з людей зі свого університету/коледжу, а й із інших закладів освіти.

Відібрані команди представлять фізичні прототипи своїх насадок на події 14 березня. Якщо демонстрація буде успішна й рішення доведе працездатність, команда отримає місяць спільної роботи з провідним виробником дронів для інтеграції насадки з платформою та проведення повноцінних льотних випробувань.

Етапи конкурсу: команди проходять реєстрацію та виконують відбіркове завдання; за результатами буде сформований перелік учасників та учасниць наступного етапу — розробки фізичних прототипів насадок; команди презентують розроблені прототипи; провідні виробники дронів відберуть команди, чиї рішення мають потенціал практичного застосування. Такі команди будуть місяць працювати над технологією під керівництвом досвідчених компаній. Це унікальна можливість розвивати навички пліч-о-пліч із фаховими R&D-спеціалістами; команди-переможці будуть визначені за результатами льотних випробувань.

Призовий фонд — 90 тис грн. Дедлайн подачі заявок — 12 лютого 2026 року (23:59). А вже 13 лютого Brave1 оголосить результати відбору.

Зареєструватися на участь можна за посиланням — https://forms.gle/sKowe8vaQXLygVhS8

Конкурсом "Brave Students: Дрон з лапками" Brave1 запускає напрям Brave Students, спрямований на налагодження системної взаємодії між студентами/студентками, університетами та виробниками. Мета напряму — перетворити академічне середовище на джерело інженерних команд, фахівців/фахівчинь і прикладних рішень для сфери defense tech.

Ініціативу реалізовано за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України в межах проєкту EU4UA Defence Tech, що фінансується Європейським Союзом і реалізується BRDO у партнерстві з Brave1.

Brave1 — координаційна платформа, яка об’єднує всіх учасників сфери DefenseTech та надає їм організаційну, інформаційну та фінансову підтримку для розвитку інноваційних оборонних проєктів в Україні. Місія Brave1 – прискорювати розвиток технологій, здатних змінювати хід війни.