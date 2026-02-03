VEON і низка акціонерів "Київстар" продали 14,375 млн його акцій по $10,5 за SPO з 5-кратною перепідпискою

VEON, мажоритарний акціонер групи "Київстар" (Kyivstar Group), та деякі інші акціонери в рамках вторинного розміщення акцій (SPO) продали 14,375 млн акцій по ціні $10,5 за акцію на загальну суму $150,9 млн.

"Пропозиція, яка була перепідписана в 5 разів, завершилася 2 лютого 2026 року і включала акції Kyivstar, що належать VEON та 400 тис. простих акцій, що належать деяким іншим акціонерам-продавцям", – йдеться у повідомлені компанії у п’ятницю.

Згідно з ним частка VEON в результаті SPO скоротилася з 89,6% до 83,6%

"Ця успішна пропозиція ще раз демонструє, що вже сьогодні існує попит інвесторів на інноваційні українські компанії, такі як "Київстар", – наводяться в релізі слова президента та СЕО компанії Олександра Комарова.

Він додав, що у компанії з нетерпінням чекають на наступні етапи розвитку "Київстар" як публічної компанії.

"Ми також залишаємося відданими нашій меті — надати людям в Україні можливість інвестувати в "Київстар", – наголосив Комаров.

Зазначається, що у межах пропозиції андеррайтерии відразу реалізували опціон на придбання додаткових 1,875 млн простих акцій.

Ко-букраннерами та представниками андеррайтерів виступили Morgan Stanley та Barclays (по 3,875 млн акцій без урахування опціону), Cantor (2,625 млн) та Rothschild & Co. (875 тис.). У той час як Benchmark, яку минулого року придбала StoneX, та Northland Capital Markets були співменеджерами проведеної пропозиції (відповідно до 625 тис. акцій). Їх комісійні склали $0,49875 за акцію, а додаткові видатки на SPO $0,5 млн.

Оголошення про проведення SPO призвело до зниження курсу акцій "Київстару" на біржі Nasdaq, у п’ятницю, 30 січня на 6,6% – до $11,255 за акцію, хоча в деякий момент вони подешевшали до $10,81.

В той же час у цей вівторок акції "Київстар" подорожчали на 2,56% – до $11,8 за одиницю.

Як повідомлялося, акції Kyivstar Group, якій належить найбільший український оператор зв’язку "Київстар", почали котируватися на Nasdaq в середині серпня цього року після завершення угоди зі SPAC компанією Cohen Circle. В перший день торгів під тікером KYIV курс акцій знизився на 7,4% – до $11,52, що відповідало капіталізації $2,437 млрд

В результаті злиття VEON отримав 206 млн 942,44 тис. акцій Kyivstar Group, або 89,6%.

"Київстар" у ІІІ кв. 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів – це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн. Компанія у ІІІ кв. 2025 року збільшила прибуток EBITDA до ІІІ кв. 2024 року на 20,4% – до $171 млн за зростання доходу на 19,8%—до $297 млн.